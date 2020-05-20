黄钢：养老体系中核心是医疗 关键是人才

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，上海健康医学院院长黄钢在发言时表示，国内养老人才培养应重视应用型医养专业人才培养，将国外丰富的养老及人才培养经验引入国内。

“整个养老体系中，核心是医疗，关键是人才。”黄钢认为，养老人才是与医生、护士、康复一样的专业人才，应该形成初级、中级、高级的人才体系。高等院校明确应用型高水平人才或高水平医疗、康健类培养学校定位，现有医学院校以此分为两类，研究型院校形成以传统医学为主的人才培养模式；应用型、特色型院校以康养、医养人才培养为主。

黄钢介绍，上海健康医学院以应用型、特色型、国际化定位，与国外著名医学院合作，共享师资，将国外丰富的养老及人才培养经验引入我国。“特别希望未来能培养一批高水平应用型医养专业人才，成为国内医养师资种子。”黄钢说。

针对医养结合问题，黄钢表示，目前医养体系中存在体系碎片、环节隔离、信息孤岛导致效率低下问题，在医养结合过程中，要改变观念，把替代护理改为康复和功能恢复，让“非活力者”活力起来，这才是医养结合真正要实现的目的。