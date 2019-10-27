智能康复成未来大势所趋 人才紧缺制约行业发展

康复需求的潜在人群数量巨大

现代康复医学从30年前被引进国内以来，发展十分迅速，康复中心、康复医院以及综合医院的康复医学科，在全国各地不断涌现。我国存在康复需求的潜在人群数量巨大，其中包括老年人、残疾人和慢性病患者三类康复患者。2019年1月21日，国家统计局发布最新的人口数据，我国最新的老年人口数据为：2018年末，60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，康复科在医学领域的重要性日渐增加。

为响应国家《“健康中国2030”规划纲要》，围绕其核心内容要求推进健康中国的建设，提高人民健康水平，推动健康与康复行业发展，壮大康复行业规模，由上海市康复医学会与上海健康医学院主办，上海富吉医疗器械有限公司承办的可持续发展国际品牌会议“2019 首届东方国际健康与康复高峰论坛”于10月25日至27日在上海健康医学院举行。

本届论坛以“健康中国2030，从我做起”为主题，授国家级继续医学教育6学分，开展主题展览、高峰论坛、培训班课程学习、创新竞赛等一系列活动，并有来自台湾地区与日本的专业康复团队进行授课，围绕康复医学的重要课题与研究进展展开深度交流，邀请来自政府机构、国内外康复领域组织、高校、科研机构、康复领域相关企业的领导和专家参加，共同研究实现《“健康中国2030”规划纲要》的措施，推进康复领域产学研的合作，共同推进康复领域的发展。

图为：2019 首届东方国际健康与康复高峰论坛开幕仪式

图为：现场参会嘉宾齐集一堂

缺口大，康复治疗专门人才供不应求

中国康复医学会的调查表明，我国从事康复服务的队伍只有5600多人，平均每10万人口仅“分摊”0.4名康复治疗师。据本届大会主席、上海市康复医学会副会长兼秘书长郑洁皎教授介绍，即便在医疗相对发达的上海，康复治疗师的数量也远远不够。根据上海市康复医学会2018年对上海康复现状的调研显示，目前，上海全市可提供康复的医疗机构为434家，康复治疗师仅2116人，但这与发达国家每万人拥有10-20名康复治疗师的标准相比，还存在很大的缺口。多种形式多种渠道，规范培养康复人员非常紧迫。

据上海健康医学院院长黄钢教授介绍，面对目前康复人才匮乏的现状，围绕“大健康”的理论与实践，上海健康医学院康复学院开设康复治疗和康复工程两个专业，为上海乃至全国培养具有扎实的医学基础、较强的康复医疗技术和良好职业素养的新型康复专业应用人才,助力上海建设数量充足、结构优化的多层次医学类人才队伍，进一步有效满足上海医疗卫生事业的发展需求，更好地服务和支撑上海市推进城乡发展。

康复机器人、大数据将助力康复产业

“几十年前，国内医院还基本没有康复医疗科的概念，最多设个理疗科或体疗科，但现在，不仅康复科得到了普及，康复干预还被提到了许多手术之前……”据上海健康医学院客座教授、国际健康创新和应用中心秘书长裴元虎教授告诉记者，我国康复医疗学科起步才30多年，最近十年进入了快速发展阶段，已拓展出了神经康复、骨科康复、心脏康复、老年康复、肿瘤康复、营养康复等几十个专业门类，正在形成“大健康、大康复”的格局。

此外，目前国家政策对康复医疗的扶持力度明显增强，康复产业也受到社会资本的青睐。“康复机器人、大数据、人机交互技术等都将进一步促进了产业的迅速发展”，裴元虎教授表示，未来在医疗信息化以及互联网医疗的共同助推下，康复医疗产业将迎来快速发展期。

图为：2019 首届东方国际健康与康复高峰论坛合影留念