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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张杏兰：身体养护、心理关照同步进行 提升老人生活品质

2020年05月20日22:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，来康集团健康生活业务群总经理张杏兰表示，身体养护、心理关照同步进行 提升老年人的生活品质。

张杏兰表示，服务老人时，将健康老人、糖尿病老人、慢病、危重症老人等进行智能化信息采集，并做分类，然后予以智能化解决方案。

“我们服务的老人中，有一部分要健康享乐型的生活。七修书院就提供德、食、书、香、乐、花等提升心理认知，保持身体健康。”张杏兰介绍，七修书院主要开展，日常生活习惯培养和日常饮食照料。

对于慢病老人，张杏兰表示，建立中西医结合医疗机构——三疗医院，开展慢病管理及重症救治。七修书院、三疗医院统一对社区所有老人进行服务，形成社区型养老。

在心理关照方面，张杏兰讲到，结合心理咨询、音乐疗法及书法和日常功法练习，使其慢慢恢复正常。“通过心理指标开展检测，观察行为表现的方式发现是否异常。”张杏兰说，如果数据出现异常，便进行康、养、医结合治疗，使其不仅得到身体上的养护，还能让生活更健康、更有品质。

(责编：李轶群、孙博洋)


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