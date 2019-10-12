老龄事业发展让夕阳更红

10月是全国“敬老月”。10月11日，国家卫生健康委召开专题新闻发布会，介绍“敬老月”活动和我国老龄事业发展有关情况。据介绍，积极应对人口老龄化已成为一项长期性战略任务，融入经济社会发展全局。当前，我国老龄事业发展取得了积极进展。

超九成养老院提供医疗服务

“健康是保障老年人独立自主和参与社会的重要基础。”发布会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，国家卫生健康委积极组织实施“老年健康促进行动”，主要内容包括面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期体检、健康管理、心理健康以及合理用药等知识。指导各地落实国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目，免费为65岁以上老年人进行健康体检、健康指导和慢病综合干预。将老年人作为家庭医生签约服务的重点人群，为高龄、失能等老年人提供上门巡诊、家庭病床等服务。

同时，大力发展医养结合，出台一系列政策措施，加快发展医养签约服务，鼓励多种形式举办医养结合机构，截至目前，全国共有近4000家医养结合机构，医疗机构与养老机构建立签约合作关系的有25000多对。全国养老院以不同形式提供医疗服务的比例达90%以上。面向社区、居家老人提供上门医疗服务，持续提升医养结合的可及性，改善服务质量。老年友好社会环境进一步优化，老年人享受到越来越多的优待、优惠服务。

王海东透露，下一步，国家卫生健康委将围绕建立完善老年健康服务体系，增加老年健康服务供给，提高老年健康服务水平，具体开展6项工作：一是尽快出台印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，旨在推动建立包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护和安宁疗护6个环节覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系；二是继续开展老年健康促进行动；三是开展老年友善医疗机构创建活动，使老年人就医更加便利；四是推动各地开展预防阿尔茨海默病的宣传活动，提高全社会的预防意识；五是开展失能老年人的健康评估和健康服务试点工作；六是继续开展安宁疗护试点工作。

“敬老月”活动助老惠老

中国老龄协会副会长吴玉韶介绍，全国老龄委从2010年起，每年在重阳节当月开展为期一个月的“敬老月”活动，以走访慰问、权益维护、文化活动、志愿服务、主题宣传等多种方式，广泛组织和动员政府有关部门、社会组织、企事业单位和家庭个人为老年人办实事、做好事、献爱心，使老年人共享经济社会发展成果。

据不完全统计，10年“敬老月”活动共走访慰问贫困、空巢、高龄、失能等老年人近1亿人次，发放慰问金和各类物品价值折合114亿多元，组织开展各类为老志愿服务行动超过1.6亿人次，惠及8000多万人次老年人。（下转第2版）

吴玉韶表示，今年是我国进入老龄化社会的第20年。从1999年我国60岁及以上老年人口达1.3亿，占总人口的10%，到2018年60岁及以上老年人口2.49亿，占总人口的17.9%，20年期间我国人口老龄化速度发展是比较快的，但全社会对人口老龄化的认识还有误区。比如把人口老龄化等同于老年人问题或者养老问题。其实，人口老龄化问题是一个涉及经济社会发展的重大问题。再比如，把老龄工作缩小为部门工作或者业务工作，其实老龄工作是全党全社会的一项工作。

吴玉韶介绍，去年，全国老龄办等14部门联合开展人口老龄化国情教育，重点对象是党政干部、青少年和老年人3类人群。今年准备把人口老龄化国情教育大讲堂推向全国。

老龄产业迎来黄金期

发布会上，老龄化社会带来哪些发展机遇引发关注。

南开大学经济学院原新教授说，据预测，从现在到2050年，我国60岁及以上老年人口将从近2.5亿增长到近5亿，将近翻一倍。与此同时，15岁~59岁的劳动年龄人口将从现在的9.1亿减少到7.2亿，但劳动力供给依然是丰富的。同时，老年人力资源开发潜力巨大，健康寿命的延长对老年人口的经济参与提供了基本保障。

在老龄产业发展方面，北京大学社会学系陆杰华教授认为，大力发展老龄产业不仅有利于经济增长方式的转型，同时也是积极应对人口老龄化的一项战略选择，更是改善民生、满足老年人物质精神文化需要的必然要求。当前中国老龄产业发展的公共政策环境良好，市场需求不断拓展释放，市场供给不断扩大，社会力量参与的热情日益高涨，我国老龄产业迎来了前所未有的黄金发展期。

陆杰华指出，老龄产业是为满足老年人特殊消费需求而由市场提供产品和服务的生产部门和企业的集合,如专门为老年人提供生活用品、辅具、医疗、康复、住宅、教育、娱乐、咨询等产品和服务的生产部门和企业。

陆杰华认为，老龄产业发展应当以“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”为基本目标，以“全面、多样、高质量满足老年人需求”为根本宗旨，循序渐进地促进老龄产业的整体发展；坚持“政策推动，企业参与，市场运作，统筹规划，社会支持”的总体思路，有序推进老龄产业各个领域的整体可持续发展，特别是优先发展养老服务业，鼓励发展老龄休闲业和老龄保险业，重点推进康养与智慧养老，使老龄产业成为未来我国国民经济的“动力产业”之一。