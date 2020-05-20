舟山招募退休医师担任基层医疗机构专家

为进一步提升海岛基层医疗水平和居民就医体验，从2020年起，浙江省舟山市将在全国招募一批优秀的退休医师，到基层医疗机构担任专家发挥余热，服务基层群众并为基层医疗提供技术带教，同时在呼吸全国前三的优质空气、畅享营养健康的海岛饮食中养生养老（详见招募公告）。

舟山市位于中国大陆海岸线中心，海陆空交通便利；海岛风光、海鲜美食、海洋文化、佛教文化在全国独具风采，四季气候宜人，夏无酷暑，冬无严寒，非常适合度假旅游、健康休养。

舟山市医疗卫生健康体系比较健全，共有医疗卫生机构700家，其中三级甲等综合性医院、妇幼保健专科医院、中医医院各1家。全市共有卫生技术人员9234人，编制床位6282张。在每个住人岛屿，舟山市均设置了基层医疗卫生机构进行服务覆盖。

舟山市2020年银龄助康医师招募公告

浙江省舟山市是一座以群岛著称的海上城市，共有1390个岛屿，地理位置东临东海、西靠杭州湾、北面上海，是我国长三角对外开放的海上门户和通道，素有“海天佛国”、“海鲜之都”等美誉，是我国首个以海洋经济为主题的国家级新区、中国（浙江）自由贸易试验区。舟山市下辖2区2县，常住人口共有117.3万人，全市共有36家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、242家村卫生室（社区卫生服务站）等基层医疗卫生机构。

根据《舟山市银龄助康计划实施方案》要求，2020年，舟山市决定面向全国公开招聘一批优秀的退休医师，到我市一些离岛或农村的基层医疗卫生机构工作。现将有关事项公告如下：

一、招募计划

2020年面向全国招募10名符合岗位条件的退休医师，到我市基层医疗卫生机构全职工作服务2年以上，担任专家并提供临床技术和带教支持（具体详见附件1）。

二、招募对象、条件和岗位职责

（一）招募对象

退休前在二级以上公立医院工作，具有副主任医师以上职称的医师，全科医学专业或确有业务专长的放宽至主治医师职称。

（二）招募条件

1.具有良好的政治素质和敬业奉献精神，遵纪守法，作风正派；

2.身体健康（须提供近1年来体检报告）；

3.年龄不超过68周岁（1952年5月20日后出生）；

4.现阶段与医疗卫生机构无人事劳动合同关系；

5.符合岗位需求的专业条件。

（三）岗位职责

被聘用的银龄助康医师将作为基层医疗卫生机构专业骨干，指导提升所服务的机构内医务人员专业水平，协助基层医疗卫生机构建立起1个或以上的特色专科；根据岗位职责承担常见病多发病的诊疗、家庭医生签约服务、康复与慢性病管理或危重情况的应急处理等工作。

三、招募待遇保障

被聘用的银龄助康医师将获得每年20-30万元的补助，具体补助标准：20万*岗位职称系数（中级1.0、副高1.1、高级1.2）*舟山本岛至服务岛屿船程系数（1小时内1.0、1-2小时1.1、3小时及以上1.2）。补助发放方式为平时发放补助款的60%（12个月*5%/月），年终考核合格后再发放剩余的 40%。

用人单位应为银龄助康医师提供工作场地和周转宿舍，配备必要的生活设施。医师因病因伤发生的医疗费用，按其本人医疗关系和有关规定办理。

四、招募流程

（一）报名

本次招募采用网上报名的方式， 2020年第一期报名时间为 5月20日9:00至2020年6月19日17:00。如有岗位未招募到位人员，第一期报名之后可以全年接受报名。报名方式如下：

（1）申报者登陆舟山市卫生健康委员会网站（网址：http://wsjkw.zhoushan.gov.cn/）、群岛新区公共招聘网（网址：https://zsrlzy.zhoushan.gov.cn/）、查看有关银龄助康计划招募公告信息，按规定填报银龄助康计划报名登记表（附件2），上传相关佐证材料（含身份证、学历学位证书、专业技术资格证书等）。报送邮箱：zsswsjjfc@163.com。

（2）每位申报者可选择3个以内银龄助康计划岗位报名。在报名受理前，申报者可调整和修改所填报岗位信息。

（3）申报者网上填报信息应真实、准确。

（4）申报者在报名后1个月内未收到报名受理通知，可以退出银龄助康计划的申报。

（二）资格审核

岗位所在地卫生健康主管部门根据申报者报名提供的情况，决定是否受理报名。受理后，于2020年6月20日9:00至2020年6月30日17:00对申报者进行资格审核工作。第一期报名后，对未招聘到人员的岗位全年接受报名，直至岗位招聘完毕，并在报名受理后一个月内进行资格审核。

（三）双向选择

申报者的资格审核通过后，岗位所在地卫生健康主管部门组织对申报者进行面试或技能测试，通过测试的申报者与设立岗位的基层医疗卫生机构位进行双向选择。双方达成共识后，申报者提供相关佐证材料的原件及退休前所在单位意见（附件3）各1份，经岗位所在地卫生健康主管部门审核合格后，进行体检。

（四）体检

聘用人员按规定参加体检，体检工作由岗位所在地卫生健康主管部门组织实施。不按规定时间、地点参加体检的，视作放弃体检。

（五）公示及签订协议

经体检合格者，由岗位所在地卫生健康主管部门在官网公示7天。公示无异议后，通知入选医师在7天内与用人单位签订服务协议并到岗工作，正式成为银龄助康计划受聘专家。服务期限一般为2年，一年签订一次服务协议。

五、其他事项

（一）银龄助康招募工作遵循“公开、公平、自愿、择优”原则，严格执行有关规定，接受纪检部门和社会各界的监督，严禁在招募工作中徇私舞弊，弄虚作假。对违反规定的人员，一经查实，将按有关规定严肃处理。

（二）本招募咨询电话如下：

舟山市卫健委基妇处：0580-2027951

舟山市卫健委组织人事处：0580-2262961

监督电话：0580-2024941。

附件：

1.2020年银龄助康计划招募岗位表；

2.2020年银龄助康计划招募单位简介；

3.银龄助康计划报名登记表；

4.申报者单位意见书。

舟山市卫生健康委员会

2020年5月20日

附件1

注：为推进甬舟人才一体化发展，优先考虑宁波医疗机构的退休医师。

附件2

2020年银龄助康计划招募单位简介

一、普陀山社区卫生服务中心

普陀山是中国四大佛教名山之一，全域面积12.5平方公里，素有“海天佛国”之称，为国家5A级旅游风景区。普陀山社区卫生服务中心占地面积约10000平方米，设有预防保健、全科医疗、妇科、口腔科、急诊等业务科室，核定床位30张；现有职工84人，其中卫技人员59人，中高级职称人员24人。

二、金塘镇中心卫生院

金塘岛是舟山第四大岛，是舟山连接大陆的桥头堡和重要门户，也是宁波舟山港核心港区之一，陆域面积88平方公里，户籍人口4.2万。金塘镇中心卫生院是集门急诊、住院、急救、康复、预防保健、健康教育、体检为一体的为甲等乡镇卫生院，拥有DR、彩色B超、电子胃镜等医疗设备。核定床位50张床，在岗职工118人，中高级职称40人。

三、小沙街道社区卫生服务中心长白分中心

长白位于舟山本岛西北部，以岛设乡，由长白岛、峙中岛两个住人岛屿和9个无人小岛组成，有着深水良港的优势，吸引了水产、船坞、石油中转等项目工程，陆域面积约12.95平方公里，人口6035人。长白分中心建筑面积1000平方，楼房建筑时间较晚，环境整洁，配备有DR、心电、B超、化验、远程医疗等设备，共有医务人员16人，中高级职称4人。

四、普陀区第二人民医院

六横岛距宁波北仑6公里海峡，被称为“宁波海上后花园”，为综合临港产业岛，海陆交通十分便利，六横镇是舟山第一大镇，连续二年入选全国综合实力千强镇。普陀区第二人民医院始建于1952年，医院占地面积14842平方米，现有职工194人，副高以上职称15人。目前开放床位105张，年门诊量20万人次左右，住院人次4000人次左右。拥有东芝16排螺旋CT、飞利浦DR数字摄片系统、美国进口GE彩超、进口全自动生化分析仪、耳鼻喉内窥镜、手术显微镜、奥林巴斯胃肠镜一体化系统等一批先进设备。

五、六横镇中心卫生院

六横岛距宁波北仑6公里海峡，被称为“宁波海上后花园”，为综合临港产业岛，海陆交通十分便利，六横镇是舟山第一大镇，连续二年入选全国综合实力千强镇。六横镇中心卫生院是集内科、外科、中医科、口腔科、全科门诊、肠道、发热门诊等临床科室于一体的乙等乡镇卫生院，建筑面积3500平方米，下设31家一体化管理卫生室，现有职工137人， 2019年门诊量26万人次。

六、普陀区虾峙镇中心卫生院

虾峙岛位于舟山群岛南部，陆域面积22.99平方公里，常住人口8100多人。虾峙镇中心卫生院下辖7个村卫生室，在岗职工数85人，中高级以上职称6人，设有内科、外科、妇产科、中医科、发热门诊、药房、检验、放射、超声等临床科室，其中预防接种、孕产妇保健、儿童保健达到市级规范化门诊水平。2019年投入100多万，新建全科住院病房。医院为每位专家提供单独套间，生活设施齐全，上下班方便。

七、嵊泗县人民医院嵊山分院

嵊山岛又名“尽山”，意“诸岛至尽也，而曰尽山”，是东海中的“天涯国门”，被喻为“太阳的故乡”，陆域面积7.13平方公里。嵊山分院为浙江省农村中心集镇示范卫生院，总建筑面积3949平方米，配备 CT、彩超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、血球计数仪、心电图机、心电监护仪、除颤仪等医疗设备，在岗职工总数57人，已开展远程医疗协作和网络预约转诊。

八、嵊泗县人民医院黄龙分院

黄龙乡位于我国东海东部，处东海大陆架和长江口区，是嵊泗列岛中的崎岖岛群，岛屿陆地面积6.26平方公里，总人口8483人。黄龙分院总面积1200平方，现有在岗职工24人，配备CR、彩超、全自动生化仪等设备。并能提供远程医疗和网络预约转诊。

九、嵊泗县人民医院花鸟分院

花鸟乡位于浙江省舟山群岛的最北端，马鞍列岛北部，四面环海，为旅游示范岛，被誉为“东方圣托里尼”，旅游人气兴旺，有60多家民宿和1家旅游开发公司， 2019年被列入首批全国旅游重点村名单。花鸟分院占地面积325平方，配备有心电图机、心电监护仪、洗胃机等设备，为岛上近万名居民开展基本医疗和基本公共卫生服务，现有职工4名。

附件3

附件4