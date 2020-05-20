哮喘患者在饮食方面，可以着重注意以下几个方面：

1.高蛋白食物有取舍

过敏性食物主要是高蛋白质类食物，比如蛋类、奶类、肉类及海鲜等，甚至有人对麦类中的蛋白质也过敏。但蛋白质又是人体必需的营养素之一，鱼、禽、蛋、奶、瘦肉和大豆制品都是常见的蛋白质类食物，过度限制可能造成蛋白质营养不良、免疫力下降，也不利于哮喘的防治。因此，需要根据患者具体的过敏史，或者过敏原检查结果，来选择适合自己的食物，尽可能回避能引起哮喘发作的食物，选择其他不过敏且营养成分类似的食物。

2.少放调料忌生食

哮喘患者具有气道高反应性，不仅对吸入性刺激敏感，也对食物刺激敏感。建议清淡饮食，食物软烂易消化。适合清蒸、炖煮、汆等用水烹饪方式，充分做熟。不用辛辣调味料，比如辣椒、花椒、芥末等，也减少盐、糖和烹调油的使用量，烹调油可以选择亚麻籽油、紫苏籽油等富含ω-3多不饱和脂肪酸的植物油，能降低体内炎症反应水平。不吃生冷食品，比如生鱼片、冷饮、冰激凌等，也不能喝酒。进餐时细嚼慢咽，避免过饱，以免腹压增高加重呼吸困难。

3.多吃深色蔬菜水果

日常的感冒等呼吸道感染会诱发哮喘，均衡营养能促进支气管黏膜修复，减少呼吸道感染机会。为了维护哮喘患者的正常免疫功能，除了从食物中获取充足的能量和蛋白质之外，还应多选择富含维生素C、β胡萝卜素以及花青素、番茄红素等具有抗氧化活性物质的食物，一般是深色的植物类食物，包括各种深色蔬菜和新鲜水果，如西兰花、紫甘蓝、胡萝卜、番茄、绿叶菜和蓝莓等，以抵御氧自由基对机体组织尤其是呼吸道黏膜的损伤。而且深绿色蔬菜中富含的镁，还有舒张支气管平滑肌的作用。此外，菌菇类食物如香菇、平菇等，所含的香菇多糖，也可以增强机体的抵抗力。

一日食谱举例

早餐：紫米燕麦粥1碗（紫米25克、燕麦25克），水煮鸡胸（鸡胸肉50克），1杯豆浆（200毫升），番茄1个（约150克）

上午加餐：无糖酸奶100克

午餐：二米饭1碗（小米50克、大米50克），香菇炒油菜（香菇50克、油菜200克）、土豆炖牛肉（土豆100克，牛肉100克）

下午加餐：蓝莓100克

晚餐：玉米发糕1块（玉米面50克，面粉50克），白菜炖豆腐（白菜150克，北豆腐100克），肉炒西兰花（西兰花100克，瘦猪肉50克）

全天烹调油共30克

（作者：中日友好医院营养科医师）