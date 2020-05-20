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中国及时向国际社会分享救治经验

2020年05月20日07:59 来源：人民网－人民日报

　　本报北京5月19日电  （记者申少铁）国务院联防联控机制19日召开发布会，介绍新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况并答记者问。

　　“我们本着‘早、快、透明’的原则和世界卫生组织以及其他国家分享疫情方面的信息。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，早在1月3日，中国尚不清楚造成疫情的病原体是什么的时候，就向世卫组织及其他国家通报了不明原因的肺炎。1月7日，中国专家搞清楚了新型冠状病毒是不明原因肺炎的罪魁祸首，立刻通报了世卫组织和相关国家。中国分析出新型冠状病毒基因序列后，第一时间将整个基因序列上传到世卫组织全球共享数据平台，各国才能按照这个基因序列最快生产出诊断试剂。

　　中国与世卫组织的合作是全方位的。吴尊友介绍，中国及时向世卫组织通报疫情进展和防治工作进展。国家卫健委与世卫组织驻中国办事处建立了定期沟通交流机制。中国专家定期参加世卫组织围绕新冠肺炎的技术交流。

　　中国及时向国际社会分享救治经验。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强从2月20日到5月11日，参加了16场对外视频连线，介绍中国的防控、诊断和治疗经验。王贵强透露，中国向19个国家派出21个医疗队，援助当地抗疫。

　　“目前，全球正处于疫情大流行中。各国最紧迫的工作仍然是同舟共济、加强合作，调动一切可利用的资源投入疫情应对工作，尽快控制住疫情。”北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚说。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月20日 03 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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