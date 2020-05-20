科技界应积极应对疫情所致心理健康问题

英国《柳叶刀·精神病学》杂志最新刊发社论及系列文章指出，必须注重创新的举措，同时收集高质量的数据以应对新冠病毒可能导致的更深远影响。而当人们有时间检验新冠病毒对心理健康的长久影响时，纵向队列研究将起到必不可少的作用，因此亦有必要在当下尽最大努力维护好全世界的宝贵相关资源。

文章称，新冠病毒或多或少影响到每个人的生活。关于病毒传播、潜伏以及重症患者的治疗等主题占据了新闻的主要篇幅，但另一方面，人们看到关乎心理健康的问题，同样得到了重视与充分报道。

在这一时期，人们出现焦虑和抑郁的症状是正常的。但我们还要注意新冠病毒可能导致的更深远影响。譬如，原本应该看护病人的家庭成员无法与患者直接接触，甚至不能探望；医护人员要严格做好防护工作、限制肢体接触等；没有机会说再见就失去亲人的痛苦；儿童因为疫情而停课，只能长时间滞留室内活动造成的种种负面影响。

今年1月，中国国家卫生健康委员会发布了一份新冠病毒疫情下紧急心理危机干预指导原则，通过若干基本原则指出了上文所提到的各种影响。该指导原则建议应为感染的患者、治疗患者的医务人员、密切接触者、在家自我隔离的疑似病例以及患者的家人和朋友提供心理健康服务。

对那些已经患有心理障碍的人们来说，危机来临表现的会更加脆弱，而有许多之前不认为自己存在心理健康问题的人，如今却意识到他们与社交焦虑障碍、强迫症等精神疾病患者有着共同的经历。尽管线上心理治疗服务发展迅速，但远程医疗可能帮助到一些已经被确诊的患者，对于新患者的效果或不明确。

文章称，在危机时刻，似乎科学研究的优先程度会较低，但无论身处怎样一种危机，人们都必须重视创新的举措，同时收集高质量的研究数据，以便在日后能够了解哪些手段有效，哪些无效。此类研究要尽可能按照正常标准，遵循最符合伦理实践的做法进行。（记者张梦然）