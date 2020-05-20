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小满饮食勿偏激，避寒免热养心脾

魏帼

2020年05月20日07:38 来源：人民网-人民健康网

今天是小满节气，小满的节气气候特点是气温高、湿度大，这种气候现象促进农作物的灌浆，所以小满意味着夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满，但是还未成熟，只是小满，并未大满。

小满节气由于气温逐渐升高，人体出汗较多，导致体液不足，消化液相对不足，从而影响到消化功能，从而使得在进食上出现食欲不振，进食量减少的情况。这种时候如果因为炎热，而一味进食寒凉的食物，就会导致脾胃受寒，从而出现腹痛、腹泻的症状。而如果因为食欲不振，而进食过多辛辣刺激的食物，又会因为内热外热一起作用于人体，出现烦躁不安，心神难宁的状态。所以小满前后，饮食要注意不能太过偏激，尽量以清淡饮食为主，进食一些易消化的食物，适当搭配一些淡渗利湿的食材，可以起到养心健脾、护胃的作用，粥、汤类食物就是不错的选择。

鲤鱼冬瓜羹

来源：圣济总录

组成：鲤鱼一条（约250g），冬瓜1000g，葱白10g

制作方法：冬瓜洗净后，去皮留用，去瓤切块。将鱼鳞刮去，去鳃及内脏，洗净后加适量水入锅内大火煮沸，去鱼骨。然后将冬瓜、冬瓜皮及葱白放入锅内，再加适量水，继续煮至瓜熟肉烂汤稠即可。

食用方法：捞出冬瓜皮及葱白后，吃肉、冬瓜，喝汤。

功效解析：鲤鱼味甘性平，能健脾利水消肿。冬瓜味甘淡，性微寒，有利尿消肿、生津止渴的作用，适合夏季食用。本药膳中还使用了冬瓜皮来增强利水的作用。同时葱白可以散寒解表，但用量不多，不至于增加人体内热，所以三者合用，可以达到健脾利水的作用。

特殊提醒：此药膳在临床上适用于缓解妇女妊娠期水肿，可见药性平和，适合大多数人食用。但如果是平素脾胃功能就较弱的人群，应适当减少冬瓜皮的用量。另外如果对鱼类过敏的人群，也不适合食用此药膳。

茯苓山药莲米粥

来源：中医养生与药膳食疗

组成：茯苓25g、山药50g、莲子25g、粳米200g

制作方法：将茯苓、山药、莲子和粳米洗净，加水1500ml，文火煮成稀粥即可。

食用方法：随餐食用，当主食。

功效解析：茯苓味甘性平，具有养心安神、健脾利湿的作用，莲子味甘性平，具有健脾利湿、养心益肾的作用，山药味甘性平，具有益气养阴，健脾生津的作用。而粳米更是健脾胃安神的常见药食材。此四味药食同源的食材同煮成粥，有利于消化，对小满时节的养生尤为适宜。

特别提醒：此药膳所用食材均为淀粉含量较多的食材，对于糖尿病患者来说，需要格外注意烹调方法和饮食搭配，才能不影响餐后血糖。所以必要时，请在中医类营养科医师的指导下食用。

（作者为北京中医药大学东方医院营养科医生）   

(责编：许晓华、李轶群)


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