中国疾控中心：我国与世界卫生组织全方位合作 为全球防控新冠肺炎提供技术支持

人民网北京5月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在新冠肺炎流行以来，我国和世界卫生组织的合作是全方位的，概括起来有四个方面。

吴尊友介绍，第一个方面，我国向世界卫生组织通报疫情进展、防治工作进展。

第二个方面，国家卫健委和世界卫生组织驻中国办事处建立了定期沟通交流机制。一开始是每周见面沟通交流，随着疫情的发展定期就一些重要问题进行沟通、磋商。

第三个方面，邀请世界卫生组织专家到新冠肺炎疫情比较严重的现场。1月份去了武汉，2月份世界卫生组织的专家包括世界卫生组织邀请了其他国家的专家到武汉现场考察、指导防治工作。

第四个方面，世界卫生组织是全球应对新冠肺炎非常重要的领导机构，每周有定期的技术交流。围绕新冠肺炎的很多技术问题，世界卫生组织牵头要求世界各国的专家参与，中国是最重要的参与国之一，在这里一起讨论新冠肺炎的技术问题。

吴尊友表示，从这四个方面和世界卫生组织合作，让世界卫生组织及时地了解中国疫情情况、防治工作情况。同时也让世界了解中国的疫情和防治工作情况。再有借世界卫生组织平台，中国技术专家参与到全球新冠肺炎的应对，为全球防控新冠肺炎提供技术支持。