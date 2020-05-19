张伯礼院士：中药的科学内涵应该靠科技和现代科学语言来诠释

全国人大代表、中央指导专家组成员、中国工程院院士张伯礼在接受人民网·人民健康线上访谈时表示，作为一名医务工作者，救治患者生命是我的责任，应该义不容辞，冲击在前。

新冠肺炎疫情发生以后，作为中央指导专家组专家，张伯礼逆行武汉，经历了82天的一线奋战。同时，作为一名全国人大代表，张伯礼的两会建议也受到了很多人的关注。

谈建议 中医药在传染病防治体系中应有一席之地

张伯礼认为，两会建议应该反映民情、民意，特别是在战“疫”中发现的一些问题。例如，对于传染病法以及公共卫生应急方面存在的短板，张伯礼就有一些自己的看法和思考，“我对传染病法和对公共卫生的应急响应提出了一些建议和意见，希望在法律修订时能够发挥一些作用，反映群众的呼声，也反映我们在实践中看到一些问题，使国家在这个领域能够做得更好。”张伯礼说。

“在公共卫生应急体制机制和传染病法的建议中，我还特别强调要把中医药加进去。”张伯礼认为，中医药在防治体系当中应该有重要的位置，中医药应有第一时间知情权、参与权，能够直接参与到一线战“疫”中，并且能在最短的时间内总结出经验，推广应用。

“新冠病毒是新型病毒，目前既没有特效药，也没有疫苗，大家对病毒也不太熟悉。面对这样的情况，中医药有几千年的经验，可以很快归纳总结它的证候特征，高效制定救治方案。”张伯礼称，在治疗患者方面，首先要把患者的生命挽救下来，把疫情控制住，中医在这方面有优势，所以希望第一时间介入。另外，希望建设中医的重点学科、重点实验室及可以在传染病领域应用的中医科室，例如重症感染科、热病科等。

此外，张伯礼说，中医药的很多药物急需要相关部门评价，但因为没有实验室，只能排队等着。他建议在科研项目，传染病重大专项中增加中医药的项目，不仅能在平时以中医医院为主的医院里见到中医药，还能在更多科室或学科中见到他们的身影。

在重症医学人才、急症医学人才以及传染病人才等培训方面，张伯礼认为，目前还存在很多缺口。“今年疫情对高三学子影响较大，希望他们静下心来用最后的时间好好准备高考。”张伯礼称，今年的高三学子在医学领域方面可能会有较多的考虑。他相信会有更多学子在填报志愿时，会考虑中医药相关领域的一些专业。

忆战“疫” 用服务弥补硬件设施不足

对人大代表来说，议案内容是代表们在切身实践过程中得来的。张伯礼院士虽已过古稀之年，却仍旧在疫情一线，用行动书写议案。说起在武汉战“疫”的情况，张伯礼称，谈不上有什么突出的贡献，做的都是该做的事。而到武汉最初的那段时间，在他看来是最艰难的一段时间。

“在去武汉的飞机上，心里很忐忑，不知道武汉到底什么情况。”张伯礼描述当时的情景说，刚到武汉时，医院一床难求。中央指导组很快拿出决策，通过严格排查，把当时确诊的、发热的、密接的、疑似的患者全部区分开，进行严格隔离。就是这个非常果断的隔离，再加上对隔离的人普遍服用中药，使部分新冠患者没有从轻症转为重症。短时间内控制住了疫情蔓延，减轻了患者的恐慌。

建设方舱是我国在这次战“疫”中的关键一招，不同的问题有不同的解决方法，实现了各求所需，资源合理利用。在武汉，江夏方舱医院就是张伯礼的“阵地”。他介绍，江夏方舱不仅实现了患者零死亡，医护零感染，出院患者零复发，还实现了患者零投诉。

“方舱医院那么大一个地方，那么多的床位，仓促上阵很多硬件设备不足。”张伯礼表示，为了让患者满意，就需要用服务来弥补硬件不足。因此，医务人员要加强巡诊，加强对患者的服务，帮他们解决困难，保证有热水热饭。另外，还有针灸按摩、耳穴刮痧，组织八段锦等。还组建了患者职工，让患者帮助医务人员一起来管理方舱，大家相处得非常融洽。

相比方舱医院的管理和服务，方舱医院开展中医药治疗是张伯礼在采访中讲述最多的内容。他自豪地说，因为积极给予中药治疗，整个方舱病人的转重率大概是2%-5%，远低于世界卫生组织的数据。中国的重症患者之所以相对较少，主要是因为在轻症的时候，就把它截断了，使患者从轻症转为重症的比例大大下降。

论救治 中西医结合是打败病毒关键法宝

“中药治疗同西药治疗的着眼点不一样。”张伯礼称，西医往往关注病毒如何侵袭到身体及侵袭身体什么部位，并由此来找受体，找靶标。而且疫苗研制需要破解病毒基因结构，还要找相对的敏感片段，这都需要一定的时间。而中药的着眼点在于病人的证候，病毒侵袭到机体，病人有什么表现，机体有哪些反应，这些症状中医很看得重，然后归纳辨证论治，药方就出来了。中医的目的是提高病人的免疫功能。这次疫情，病毒侵入机体后，使人体的免疫功能亢进，释放大量炎性介质。这种介质虽然可以杀死病毒，但过度的释放，把正常的细胞也破坏了。而中药在抗炎作用方面突出，对于治疗过度的炎性释放有独特的作用。

此次疫情期间，中西医结合是打败病毒的关键法宝。张伯礼称，中西医互相配合，相得益彰，既可以控制病情由轻转重，也可以减少重症向危重症的转化。

在从武汉回来的这些天，张伯礼便忙着总结经验，分享经验。“我们跟几十个国家联网的时候，他们非常感兴趣的就是中医药怎么救治。”张伯礼表示，这次中药在全球提高了知名度，让更多的人认识到了中医药，了解到它能够治病救命，对传染病是有效的。我们希望跟他们共享经验，同时也让更多的人了解和愿意使用中医药。

“中医自己也要加强研究，把中药的治病机理尽可能的说清楚，哪种物质在起作用。我想中药的科学内涵应该靠科技和现代科学语言来诠释，中医药走向世界，应该是可以期待的。”张伯礼意味深长的说。