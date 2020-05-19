湖南省市场监督管理局：依法从严从重查处爱婴坊母婴店有关当事人

人民网北京5月19日电（董童）19日，湖南省市场监督管理局于官网发布了《永兴县“蛋白固体饮料”事件调查处置情况通报》（以下简称“通报”）称，湖南省政府对永兴县“蛋白固体饮料”事件高度重视，责成省市场监管局、郴州市成立联合调查组对该事件进行彻查。调查发现，廖某军夫妇经营的永兴县爱婴坊母婴店涉嫌虚假宣传，将依法从严从重查处。

通报显示，经调查核实，“倍氨敏”是湖南唯乐可健康产业有限公司委托天津市德恒科技有限公司生产的一款蛋白固体饮料，涉事产品均有生产厂家出具的检验合格报告，并附有广东省质量监督食品检验站出具的监督抽查检验合格报告。在销售过程中，廖某军夫妇经营的永兴县爱婴坊母婴店将“倍氨敏”蛋白固体饮料宣称为特殊医学用途配方食品销售，涉嫌虚假宣传。

通报强调，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条规定，当事人永兴县爱婴坊母婴店经营者廖某军已涉嫌构成“对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传”的违法行为。目前，涉事的永兴县爱婴坊母婴店已暂停营业，调查组将进一步深入调查，对有关当事人依法从严从重查处。

通报提出，对5名家长反映其小孩因食用“倍氨敏”导致身体出现异常的情况，当地党委政府高度重视，积极处置，安排郴州市三甲医院对5名儿童进行免费医学体检。经市级医疗专家集体综合评估，5名儿童不同程度存在营养不良、体重偏轻、身高偏矮、维生素D3摄入不足等情况，但头围均在正常值范围。对饮用“倍氨敏”蛋白固体饮料的儿童及家长，当地有关部门继续开展“一对一”人文关怀和营养指导。

通报显示，郴州市纪委市监委牵头对相关职能部门及国家公职人员履职情况进行调查。目前，永兴县已依法依程序免去李建军的县市场监督管理局党组成员、副局长职务，免去曹石顺的市场秩序监督管理股长职务。郴州市将举一反三，深刻汲取教训，强化食品安全宣传，深入开展食品安全领域专项整治行动，切实规范经营销售行为，对违法违规行为依法坚决打击、严肃查处。

在通报中，湖南省市场监管局表示，要把人民群众身体健康和生命安全放在首位，坚决维护食品药品安全，对食品药品领域违法违规行为将依法严厉打击。同时提醒广大消费者，婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品属于特殊食品，在我国实行严格注册管理和出厂批批检验，质量安全有保障。消费者选购婴幼儿食品，要注意查看标签标识，选购合适的产品。“倍氨敏”蛋白固体饮料是普通食品，不是奶粉，不是婴幼儿配方乳粉，也不是特殊医学用途配方食品，其蛋白质和营养素含量远低于婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品。消费者如发现有商家欺骗消费者的行为，可拨打12315进行举报投诉，市场监管部门将依法依规严肃查处。