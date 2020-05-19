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对“早上不许吃粥”不应断章取义

■ 范志红

2020年05月19日08:34 来源：中国妇女报

最近张文宏医生建议家长不要让孩子早餐喝粥，应当喝牛奶、吃鸡蛋。他说喝粥营养太少，对抵抗疾病没有用。这话引起了网友的热议，甚至上升到了“中国饮食文化”和“西方饮食文化”的层面上。

其实，张文宏医生的话，要放在具体语境当中去理解。我相信他所反对的，是那种只喝一碗白米粥加点小咸菜的早餐，或者是馒头+白粥+咸菜的早餐，类似的还有泡饭+咸菜、烧饼+咸菜等等。然而，这的确是很多家庭和食堂的传统早餐吃法。

实话实说，白粥的营养问题并不少：

1.蛋白质含量低，热量密度低。所谓热量密度低，就是干货太少了。大米在各种粮食原料中，是蛋白质较少的一种，喝两碗粥只能得到大约5克蛋白质。一日当中的蛋白质及格量女性是55克，男性65克。所以，一餐中的蛋白质最好能达到20克以上。喝两碗白粥加点小菜，是远远不够的，即便加了个鸡蛋（6克蛋白质），还是不够。

张文宏之所以建议早餐喝牛奶替代粥，是因为半斤牛奶能提供 7.5克的优质蛋白质，牛奶+鸡蛋+粥，加起来就有18.5克蛋白质了。

2.维生素和矿物质含量低。在所有主食原料当中，精白大米，几乎是维生素和矿物质含量最低的一种：和小米相比，大米的铁含量只有小米的不到五分之一；和燕麦相比，大米的维生素B1 含量只有五分之一；和藜麦相比，大米的叶酸含量只有不到十分之一。从B族维生素整体来说，大米粥都比不上牛奶，钙含量自然就更比不上了。牛奶里有维生素 A和维生素D，大米粥里完全没有。

对于需要生长发育的孩子们，以及活跃度较高的年轻人来说，一碗粥加点咸菜这种吃法，无论是热量、蛋白质、维生素还是矿物质，营养素一样都不够，是没法保证良好免疫力和高水平体能的。

3.血糖指数高。白米粥是一种高血糖指数食物，大约是90左右，比白米饭还要高。

近年来的营养学研究证明，提高早餐的营养质量，对于预防肥胖和改善体质十分重要。张文宏所强调的是早餐加强蛋白质营养，而不是全面否定喝粥这种饮食文化。传染病医生不是营养学家，理解他的主要意思就行，不必求全责备，更不能断章取义。

(责编：许心怡、崔元苑)


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