喝粥没营养？营养专家告诉你有关喝粥的几个真相

近日，张文宏医生“早上不许吃粥”的视频在网上引起了热议。起因是他在一次发布会上建议家长给孩子准备鸡蛋、牛奶等高蛋白的早餐，还强调了“不许吃粥”。早餐吃粥是很多中国人的传统饮食习惯，而张文宏的观点让很多人“手里的粥一下子不香了”。

粥到底有什么问题？早餐不能喝粥吗？生病了应该少喝粥吗？疫情期间，喝粥会不会导致营养不够？如何才能健康的喝粥？面对网友的众多疑问，中国食品辟谣联盟请营养专家为你解答有关“喝粥”的真相。

真相1：别只喝白粥 营养成分很单一

早餐不能喝粥吗？其实是不能只喝“白粥”。

中国食品辟谣联盟专家团成员、食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说：“张文宏说不许吃粥，其实说的是我们传统早餐习惯——喝白粥，加咸菜，再来点馒头、油饼、油条，或者干脆就只吃一大碗白粥。这种不健康的模式才是‘不许’的，而不是简单的不许吃白粥。”

为何白粥不被推荐，这要从它的营养构成来分析。白粥，顾名思义就是用白米煮成的粥。阮光锋称，现在的白米都是精制大米，在精制过程中，维生素、矿物质、膳食纤维都已经寥寥无几，本身营养价值就很低。煮成粥之后，只会更差。

从营养成分方面来看，粥里面水分很多，尤其是煮得稀的粥，其他的主要就是糊化的淀粉（碳水化合物）。它的营养构成非常单一，基本只能给人体提供能量和水，蛋白质、膳食纤维、维生素、矿物质等其他营养成分都非常低。

而且，由于煮成粥后白米被熬得很烂，所以白粥的消化速度比白米饭要快，对血糖控制很不好，饿得也快，不利于能量控制。就算作为主食，白粥也不是一种好的主食。

阮光锋建议，白粥不是很好的早餐选择，早餐还是少吃或者不吃白粥，更不能只吃白粥。

而对于孩子来说，他们正处长生长发育的关键时期，身体对优质蛋白质的需求更高。如果还是按照中国传统的饮食习惯，早餐就喝碗白粥，吃点咸菜，那显然是不健康的。长期这样吃，只会耽误孩子身体的健康成长发育。阮光锋称，从健康角度考虑，至少要保证孩子每天的早餐中有蛋类、奶类等优质蛋白质，一杯奶、一个鸡蛋是比较健康而且容易操作的选择。

由此看来，张文宏说的“早上不许吃粥”，意思其实是提醒家长重视孩子早餐的饮食搭配和结构，尤其要重视优质蛋白质的摄入，不能只吃白粥这种营养成分很单一的食物。

真相2：生病不要总喝粥 补充蛋白质是关键

其实，这不是张文宏第一次发出类似提醒，此前，他就提醒过海外华人在发烧时要保持营养，增强免疫力，多喝牛奶，多吃鸡蛋，少喝粥。

但是在很多中国人的观念里，往往都会将“生病”和“喝粥”联系到一起。感冒发烧没有胃口喝点粥，肠胃不舒服喝点粥，大病初愈不宜油腻喝点粥……但实际上，喝粥并不是生病时的最佳选择。

科学研究表明，人在生病后，身体的恢复需要充足的蛋白质和多种维生素、矿物质的参与，需要比平时更加注意营养的摄入。而在生病后喝白粥会导致蛋白质等营养物质无法及时补充，反而会影响身体的正常恢复。

尤其是在疫情期间，充足营养对疾病控制是非常重要的。张文宏称，蛋白质是产生抗体的最重要的营养素，粥加咸菜不能产生抗体，胃口允许的情况下一定要吃充足的牛奶和鸡蛋来补充蛋白质。

此外，中国民间素还有“白粥养胃”的说法。确实，白粥是半流质食物，容易消化，对于胃肠功能比较弱的人，平时有胃病或者腹泻症状的人，粥能减轻脾胃负担，因此适合脾胃虚弱、胃口不佳的这类人食用。

但是，阮光锋指出，对于肠胃不好的人群，短期内喝粥调养是可以的，但等到身体恢复后，就应该正常饮食，而不能长期喝粥或吃一些软烂的食物，这样胃肠的消化能力就会变差。

真相3：合理搭配营养均衡 喝粥也要有讲究

虽然白粥的问题不少，但对于健康人群，白粥并不是一种“垃圾食品”，不是不能喝，而是要有讲究的喝。阮光锋建议大家，不论在家吃还是在外吃，想要健康喝粥，要做到以下几点。

首先，要注意适量喝粥。粥的水分多、体积大，喝粥就容易占据胃容积，如果喝下一大碗粥，其他食物可能就吃不了多少，容易造成营养摄入不平衡。所以，早餐吃粥，尽量不要太多，一小碗，给肠胃留点其他食物的余地。

第二，喝粥尽量不放盐、糖和碱。盐和糖都不利于健康，而碱会破坏粥里的 B 族维生素。所以，煮粥的时候尽量不要放糖、盐和碱。

第三，要煮营养价值高的粥，不要只煮白粥。白粥营养价值低，但是，只要掌握好熬粥的材料搭配，粥也是可以有营养的。比如，杂粮粥、肉粥、蔬菜粥等等。在熬粥的时候，可以多尝试花样百出的食材搭配，这样才能将粥吃得更美味，更健康。

最后，喝粥注意合理搭配，营养均衡。粥只是一种主食，喝粥时千万别只会搭配咸菜、馒头、油饼、油条等，不仅营养单一，还容易造成钠的摄入过高。喝粥一定要注意搭配一些蔬菜，如凉拌菠菜、白灼芥蓝等，再来一点含优质蛋白质的食物，如牛奶、豆腐丝、素什锦、酱牛肉、白灼虾之类，再来一些水果，这样就会健康很多。（王忻）