菜园子变贫困妇女“钱袋子”

“我们跟着王主席，日子越过越红火了，我们村的贫困妇女都是靠着这些菜园子致富的，我得赶紧忙活去……”村里的一位贫困妇女脚步匆匆，边小跑着边说。

王秀珍是宝鸡市千阳县张家塬镇新文村妇联主席，更是村上的产业示范户，她是大伙公认的种菜“女状元”。5月一天的一大早，趁着天凉快，王秀珍就带领着十几个妇女忙活在菜园子里。她们采取人员分散作业，在做好村民的个人防护下，春耕备耕拉开了序幕。她们像照顾孩子一样照顾着菜园子，因为这些菜园子是村里贫困妇女家庭的“钱袋子”。

但在2017年以前，王秀珍家可是众所周知的贫困户，公公婆婆年老体弱、常年药不离身，丈夫因为没有技术偶尔打些零工，唯一的儿子远在新疆当兵，家里入不敷出。

2017年，王秀珍参加了一期县妇联组织的农业实用技术培训班，回家当天就张罗着在自家的地里种瓜种菜。这一年，她根据季节，种植了豆角、白菜、大葱等蔬菜，年底一算，纯收入3.5万元，也就是在这一年，王秀珍带领全家彻底脱了贫。

可王秀珍说：“一花独放不是春，百花齐放春满园。”2018年，她以村妇联主席的身份，鼓励村里的贫困妇女，一起参加县妇联、县农业农村局举办的农业实用技术、家政服务、农村电子商务等多种技能培训，并主动将自己的种植经验分享给大家，手把手教导。

同时她整合自己多年积攒下的资源，主动牵线搭桥，不但为大家解决了卖菜难的问题，更鼓舞了大家的士气。现在王秀珍已将自家的菜园子发展成为整村的蔬菜产业，她专门叫刘升和、田秀娟等贫困户来园子里干活，一个月最多时请过20个贫困户来帮工。

“以前没在这儿干的时候，我在家就看孩子、做饭。但现在不一样了，在王大姐这里干活儿，不但家里收入提高了，我也学会了更多手艺，王大姐是女能人，我会一直跟着她好好干！” 贫困户田秀娟感激地说。（记者 党柏峰 胡玲）