菜园子里有丰富的内涵

有这么一个故事：一名洋女婿种花栽草的小院，因为中国丈母娘的到访而“换了模样”，花花草草不少被换成了香菜大葱。

为什么很多中国人喜欢种菜？一段时间以来，关于“种菜”的话题引发网友热议。不妨四处观察一下，在田间地头，在房前屋后，在阳台墙角……一小片土、几粒种子、些许清水和肥料，悉心照料下就能收获数捧新鲜蔬菜、几盆鲜美瓜果；再仔细回想，在手机屏幕，在网页游戏，在数字农场……轻点鼠标、摆弄键盘，在自己的“农场”里种几根菜，去亲朋好友那里除几棵草，就能体验一份作物养成的乐趣。无论是现实生活还是虚拟人生，“种菜”都是很多人的真实体验。

事实上，种菜在中国不仅有着历史演进的逻辑，也兼具现实因素的作用。从狩猎采集时代到农业种植时代，华夏大地上早早就出现了日出而作、日落而息的定居生活。四季分明的气候条件，丰富多彩的饮食文化，重视农桑的历史传统，勤劳肯干的民族禀赋……正是这些得天独厚的优势，点亮了种菜这个技能，帮助中国先民抵御灾荒、战胜饥饿。在自然环境、历史文化、生活习惯等影响下，春种秋收、夏忙冬藏，不遗余力地滋养与开发脚下的沃土，成了中国人的鲜明属性。

对中国人来说，种菜是一种生存需求，也是一种精神情结。“耕”被摆到了和“读”一样高的位置，是人们追求的理想状态之一种。事稼穑、丰五谷，就能养家糊口；知诗书、达礼义，方可修身养性。这种田园牧歌式的文化基因，浸满了对土地的热爱、对自然的向往。

在今天，种菜有了更智能的技术、更娴熟的技巧，也有了更丰富的内涵、更实在的意义。在非洲南苏丹，中国维和部队建起了“蓝盔农场”，满足自身需求的同时还向当地人免费供应，有人惊呼“中国人会变魔术，能够变出这么多各种各样的蔬菜”；在三沙市永兴岛，海军战士“沙变土”试验田种植蔬菜首获成功，半亩地收获1500多斤，有望解决驻岛驻礁军民吃青菜难题。从冰冷南极到热带草原，从雪域高原到浩渺太空，有条件，自然要种；没条件，创造条件也要种。经受住气候、土壤等考验，“中国菜园子”正在各地绽放生机、孕育希望。

时间播下种子，有些会发芽，有些则不会。种菜何尝不是这样？无论如何，坐拥北大仓的饱满，也要记得从北大荒一路走来的荆棘；铭记超级稻的卓越、海水稻的突破，也要记得曾经一穷二白的艰苦创业。其实，哪有什么种菜天赋，不过是中国人民笃信天道酬勤、劳有所获的价值观；也不存在什么天生就会的技能，说到底是中华文明数千年与土地结下的深厚情感。“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是中国人祖祖辈辈得来的经验，也是世世代代传承的教导。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 05 版）