本报北京5月18日电 （记者刘硕阳）当地时间16日，国际奥委会与世界卫生组织在瑞士日内瓦签署谅解备忘录，双方将进一步致力于推广包括身体活动、体育运动、运动性休闲活动等健康的生活方式，从而提升全社会的健康水平，推动可持续发展，并为预防非传染性疾病做出贡献。

根据该备忘录，双方将在全球范围内大力推广草根体育运动及健康生活方式，携手对抗缺乏身体活动的现象。世卫组织2018年6月出版的《2018—2030年促进身体活动全球行动计划》中指出，缺乏身体活动是导致糖尿病、心血管疾病和肥胖等非传染性疾病的主要危险因素，而世卫组织的目标是在2030年前将成人和青少年缺乏身体活动的全球普遍程度相对减少15%。

“疫情防控中，我们都目睹了体育运动和身体活动对于人的身体和心理健康有多么重要，体育运动可以拯救人的生命。”国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，“在疫情过后的社会生活中，身体健康将在公共政策的制定中扮演更为显著的角色，我们也将从世卫组织的建议中获益。”

巴赫表示，国际奥委会期待同世卫组织进行更为紧密的合作，并呼吁世界各国政府将体育纳入各国疫情过后的发展项目中。巴赫同时表示，在为所有参与者在东京奥运会期间提供一个安全环境的筹备过程中，国际奥委会对来自世卫组织的协助表示高兴与感激，并将继续依赖世卫组织的宝贵建议。

此外，本次签署的合作备忘录还针对心理健康等当前出现的问题提出了新的合作目标。其中包括发起联合行动，传播、推广身体活动和健康的概念；制定联动政策，加强通过体育为非传染性疾病预防和健康生活方式提供支持；利用奥运会、残奥会等大型体育赛事遗产促进人的身体健康；加强通过奥林匹克运动对健康的推广，并制定相应的政策、发起行动；支持并加强体育与医疗卫生部门间的合作，共同推广身体活动及非传染性疾病的预防。

1984年，国际奥委会同世卫组织签署了首个谅解备忘录，并就此建立了伙伴关系。世卫组织总干事谭德塞表示，对与国际奥委会建立并保持长期正式的伙伴关系感到高兴：“世卫组织的工作并不仅仅针对疾病，同时也帮助人们实现最为健康的生活方式，而身体活动就是保证身体健康与安宁的关键之一。”

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 15 版）