碳酸饮料喝多了影响视力？是真的

宅在家中出不去，又上了几个月的网课，家长们对孩子们的视力保护更上心了。于是，各种养眼偏方、护眼神器统统安排上。不过，日常生活中我们对防控近视或许还存在些误区。今天，就请北京市健康教育所的专家给你带来正解。同时，国家卫生健康委近日发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》（以下简称“指引”），告诉你哪些才是防控近视的秘诀。

吃胡萝卜并不能预防近视

吃胡萝卜可以预防近视吗？答案是“不能”。胡萝卜最大的营养特点是含有丰富的胡萝卜素，其中β-胡萝卜素约占85%，α-胡萝卜素在15%以下。在体内发挥着多种有益健康的作用：抗氧化、免疫调节、抑制癌细胞的增殖。胡萝卜对视力有一定的好处是没错的。因为胡萝卜中的β-胡萝卜素在人体内能够转化为维生素A，但这并不能预防近视。

碳酸饮料会加重近视吗？答案“扎心”了。专家表示，常饮碳酸饮料不但可以造成身体素质的下降，还可造成近视度数的加深。如果经常饮用碳酸饮料，使体内钙减少，导致巩膜中钙的含量下降，使眼球壁失去正常的弹性，眼球很容易被拉长，使近视度数过快增加。

营养均衡能防止近视度数加深吗？答案是“能”。研究发现，多数近视者体内还缺乏锌、铬等微量元素。另外，多吃糖会使体内的生长因子“蛋白质3”的含量减少，而这种因子是抑制眼球增长的有效物质。

青少年应多食用动物脆骨、豆类、虾皮、鸡蛋、花生、大枣等含钙量高的食物，少饮碳酸饮料，特别是可乐饮料。这样能保证每天钙的摄入量，在强壮身体的同时，也减缓了近视的加深。

户外运动 竟是“养眼”秘方

当你花大把的钱给孩子买防蓝光眼镜、近视矫正仪的时候可能没有想到，最简单、有效的“养眼”方式就在你身边。“指引”中提到，适当的户外运动不仅可以改善孩子们的健康状况，对于儿童青少年近视的防控也起着非常关键的作用。充分接触阳光的日间活动不仅能够预防近视发生，对于已经发生近视的孩子还能起到控制近视发展的作用。

疫情还没彻底消停，如何增加自然光条件下户外活动呢？“指引”给大家提供一些小技巧。比如，疫情期间学校体育课和30分钟大课间应在户外进行，错时、错峰，增加学生体育活动时的距离；每天保证2小时以上的户外活动时间，倡导近视儿童青少年每天户外活动3小时以上；复学后提倡儿童青少年通过步行上下学、课间走出教室、下午放学后先进行户外活动后再完成家庭作业等方式，增加户外阳光接触时间。

户外运动需要注意点什么呢？北京市健康教育所专家提醒：

1.孩子们在户外活动时应该尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆，需要和别的小朋友或其他人进行交流的时候要戴口罩。

2.孩子们户外活动时，尤其是年龄小的孩子应该在大人的陪伴下在户外活动。同时家长应该注意孩子们的卫生尤其是手卫生。一定要嘱咐孩子不要用手碰触嘴口鼻这些部位。

3.孩子们户外运动时不要随地吐痰，打喷嚏、咳嗽的时候要注意用纸巾、肘部掩住口鼻。

4.户外运动回家以后要及时脱去外套、清洗双手，在这样一些安全措施的情况下，孩子们在户外活动是非常有利的。

电子产品 优先选择大屏幕

市面上能够供孩子上网课的电子产品很多，手机、平板小巧便携，电视、台式电脑屏幕较大，选择哪个对眼睛伤害最小呢？新近发布的“指引”中给出了答案： 尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

同时注意用眼距离，使用投影仪时，观看距离应在3米以上；使用电视时，观看距离应在屏幕对角线距离的4倍以上；使用电脑时，观看距离应在50厘米（约一臂长）以上。

电子产品摆放位置应避开窗户和灯光的直射，屏幕侧对窗户，防止屏幕反光刺激眼睛。应选择屏幕分辨率高、清晰度适合的电子产品。电子产品摆放时，应保证其屏幕上端与眼水平视线平齐，且调节亮度至眼睛感觉舒适，不要过亮或过暗。

针对孩子们线上学习期间，“指引”也有明确要求，规定应限制线上学习的电子产品使用时间。线上学习时间，小学生每天不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟；减少线上学习外的视屏时间，除教育部门安排的线上教育时间外，其他用途的视屏时间每天累计不超过1小时。

文/本报记者 李洁