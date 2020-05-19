北京西城33人集中发热已排除新冠肺炎

本报讯（记者 蒋若静 解丽）昨天下午，北京市第108场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。西城区卫生健康委主任陈新就西城区在5月17日出现33人集中发热有关情况进行了通报。陈新说，多数患者自述发热与近期使用中央空调有关，初步确定为共同暴露因素导致的集体性发热，病原体初步判断为A组乙型溶血性链球菌，患者均已排除了新冠肺炎病例。

陈新介绍，5月17日下午4点许，西城区疾控中心接到辖区医疗机构发热门诊报告，西城区复兴门内大街55号出现多起发热病例，经连夜排查，截至18日凌晨1时，西城区5家医疗机构发热门诊共接诊该单位相关患者33例。西城区区委区政府高度重视，立即启动应急响应，迅速开展流行病学调查和医疗救治工作，同时，对该办公场所进行环境采样检测。

目前，33例患者经临床诊断以细菌性呼吸道感染为主，截至昨日15时，新冠病毒核酸检测均呈阴性，呼吸道多病原检测中，多人A组乙型溶血性链球菌呈阳性。目前，患者均遵医嘱居家观察治疗，无住院病例，无重症病例。

结合目前流行病学调查、临床表现及实验室检测结果，经专家组研判，已排除新冠肺炎病例，多数患者自述发热与近期使用中央空调有关，初步确定为共同暴露因素导致的集体性发热，病原体初步判断为A组乙型溶血性链球菌。

目前，疾控机构已深入开展流行病学调查，指导该办公场所落实主体责任，严格加强员工的健康监测与缺勤追踪，并做好办公场所的中央空调与外环境的清洁消毒工作。下一步，西城区将继续做好后续病例追踪调查和患者诊疗工作。

提示

避免因空调使用导致疫情传播

北京市疾控中心制定的新冠肺炎流行期间空调通风系统的运行防控指引，目前已更新到第三版。北京市疾控中心主任曾晓芃对空调使用做了几点提示：建议在使用空调前进行清洗，中央空调应该进行定期的检测，使用专业的消毒剂来防止空调内积攒的病菌和螨虫造成呼吸道的感染。夏季从室外进入室内建议不要立即开空调，避免舒张的血管快速收缩，引发心脑血管意外。刚开空调的时候暂时不要关闭门窗，让空气流动一段时间以后再关闭门窗。使用中央空调的时候应该提高新风率，并保持一定的空气流通和自然通风。建议空调应调到26度左右，保证室内外的温差不会太大。建议空调开3个小时就关闭一段时间，并敞开门窗来通风，使用自然通风。

北京市委宣传部副部长徐和建也强调，建议广大市民使用空调时要保持空气流通和自然通风，做好定期清洗清洁。机场、火车站、地铁等公共场所要确保各房间独立通风，要采用全新风运行集中空调通风系统，严格按要求使用已装有空气净化消毒装置的集中空调通风系统，避免因空调使用导致的疫情传播的风险。文/本报记者 蒋若静 解丽

重点

密接判定标准从出现症状前2天扩为4天

在昨日的发布会上，市疾病预防控制中心主任曾晓芃发布了北京市疾控机构开展流行病学调查工作情况。据其介绍，截至5月17日24时，本市共计完成流调2800余例。同时，从严判定密切接触者范围，将疑似病例或确诊病例症状出现时间前2天扩大到前4天接触的人群。

据了解，流行病学调查是传染病控制最基础的工作，通过对新冠肺炎疑似病例、确诊病例和无症状感染者以及聚集性疫情进行流行病学调查，可以查清传染来源，探索疾病特征，判定和追踪密切接触者，阻断病毒的传播。

曾晓芃介绍说，流调工作遵从了“两快、三准、四从严”的原则，其中“两快”为响应要快、发现病患要快。市区疾控中心组建了522人的流调队伍，分布在16区待命，24小时值守，接到疫情报告后立即赶赴现场开展调查。同时打造了全覆盖、无死角的流调快速处置网络，大大提高了发现病例、找到病例的效率，为及时控制疫情节约了时间。“三准”为首发病例要找准、询问发病过程要准、核酸检测要采准。

“四从严”包括，一是从严判定密切接触者。曾晓芃指出，根据世卫组织指南，北京的方案在国家方案规定的密切接触者基础上，从严判定密切接触者的范围，即将疑似病例或确诊病例症状出现时间前2天扩大到前4天接触的人群，尽最大可能不漏掉一个密切接触者。二是从严排查病例周边范围。当病例、密切接触者涉及到医院、机关单位、写字楼、商场、工地、学校等集体单位或场所时，市区疾控中心会进一步扩大排查范围，增加核酸检测力度，最大限度控制疫情蔓延。

三是从严跨省协查病例密接。始终坚持疫情防控全国一盘棋，发现外省密接必须当天横转外省，曾经最多的一个病例密接209人，分布在24个省，当天北京市疾控中心工作人员全部传发并确认完毕已是凌晨5点。此外，北京从严调查聚集性疫情。据统计，截至5月17日24时，本市共计完成流调2800余例。

本市核酸检测累计检测样本数超65万份

曾晓芃还介绍了本市核酸检测的相关情况，目前已经有70家检测机构，日检测能力达到5.1万个样本。为确保各检测机构检测结果的准确性，通过发放考核样本，对其检测的样本进行复核检测等方式对检测机构的能力进行技术评估和考核，截至目前，已累计发放考核样本735个，检测结果准确率为100%，北京市全部核酸检测机构累计检测的样本数已超过65万份。

曾晓芃说，在风险较高时采用双试剂检测，尽量排除“假阴性”结果。同时，还通过持续监测本地病例病毒基因变异情况、对境外输入病例的病毒开展基因测序、分析国内外病毒的差异等方式密切关注新冠病毒分子流行病学变化，为预测疫情发展趋势、调整防控措施提供科学依据。

本组文/本报记者 蒋若静 解丽

发布

北京已向9省区派驻

医疗队开展对口帮扶

2019年北京市医疗机构诊疗人次数超过2.6亿人次，其中外地来京患者约占三分之一。外地患者来京就诊需求较大，如何既做好疫情防控又能兼顾解决外地患者来京就诊问题？对此，北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，根据中央对口帮扶和健康扶贫的部署要求，北京负责向新疆、西藏、青海、河北、内蒙古、河南、湖北、宁夏、辽宁9个省百余个市（县）派驻了医疗队或医疗人员，在当地开展门诊、手术、会诊、人才培养等诊疗服务和技术帮扶。帮扶专家涵盖了内科、外科、儿科、妇产科、眼科、骨科、护理等五十余个专业科室，能够为当地患者提供医疗服务保障。

北京将继续坚持在二级及以上医疗机构实施非急诊全面预约服务。同时，为使外地患者不出省就能获得首都北京的优质医疗资源，助力受援地如期打赢脱贫攻坚战，外地患者可查询北京市对口帮扶机构和科室名单解决就医需求，疑难重症患者也可利用当地医院与北京相关医院的帮扶关系和远程服务等方式。相关信息已在北京市卫健委网站和健康北京微信公众号上公布。文/本报记者 蒋若静 解丽