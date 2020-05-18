戴耀华：提高人口素质儿童保健服务是关键

人民网北京5月18日电 18日，世界卫生组织儿童卫生合作中心主任戴耀华做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“探索普惠性婴幼儿照护服务”的专场论坛上，戴耀华表示，一个儿童的发展关系到一个家庭，一代儿童的发展关系到一个国家的命运，所以提高人口素质从儿童抓起是关键。

“中国是一个人口大国，提高人口素质就需要关注人口发展的整个生命周期，其中儿童早期发展是重点。”戴耀华表示，中国儿童早期发展规划每年都有，其中《儿童早期发展与教育纲要》每10年修订一次，制定新的目标。这是中国在婴幼儿早期发展方面建立的制度优势，但是怎么把相关政策落地，让所有的孩子和家长都受益，儿童保健服务是其中的一个关键。

戴耀华表示，儿童保健又是儿科临床的基础。儿童保健医生担负着儿童生长发育、营养、健康教育和服务等工作，更需要极大耐心和专业性，为此，为广大儿童和儿科、儿保医务工作者提供专业化系统化的培训十分的重要。

“另外，母乳喂养的问题也是惠及儿童的一个重要话题，母乳喂养是最理想、最安全的喂养方式，也是关系一个国家未来人口素质高低的重要因素之一。目前我国多所爱婴医院都应遵守《爱婴医院管理监督指南》的相关规定，要把有关母乳喂养的好处及处理方法告诉所有的孕妇，帮助母亲在产后1小时内开始母乳喂养，指导母亲如何喂奶，实行母婴同室等。为此，凡是为孕产妇提供服务的医务人员，都应该接受母乳喂养知识培训。培训内容则依据《爱婴医院管理监督指南》、《爱婴医院的十条标准》、《母乳代用品销售管理办法》等。”戴耀华表示。