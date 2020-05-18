北京市卫健委： 核酸检测机构增至70所

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组副组长、市卫生健康委主任雷海潮介绍，目前，北京地区能够开展新冠肺炎病毒核酸检测的机构增加至70所，每天检验检测能力可达51000份。

目前，本市疾病预防控制机构的人员数量跟首都及特大型都市所需要的公共卫生安全水平相比，仍需进一步加强力量配置。本市还要发展和培养一批高端的公共卫生专业人才，更加注重流行病学、卫生信息学、全球卫生及检验检测等方面人才的培养和引进。

疫情发生之初，本市有17所疾病预防控制中心具备核酸检测能力，为临床诊断提供了重要的参考和依据。目前，北京地区能够开展新冠肺炎病毒核酸检测的机构增加至70所，每天检验检测的能力可达51000份。本市还将建设更多急救服务站点，使病患快速转运。这次疫情期间，本市负压转运急救车从不足40辆增加到79辆。未来三年内，负压急救车有望再增加20辆，达到100辆左右。

雷海潮透露，本市将进一步优化传染病救治资源布局。加强地坛医院、佑安医院、解放军第五医学中心3家市级定点医院建设，强化小汤山医院、中日友好医院两所后备医院功能定位，完善“3+2”传染病医院布局，构建平战结合、央地协同、军民融合的传染病救治网络。（记者 贾晓宏 孙乐琪）