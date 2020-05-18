樊泽民：复学复课进行时 校园疫情防控要坚持做“加法”

人民网北京5月18日电 17日，教育部体育卫生与艺术教育司二级调研员樊泽民做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”专场论坛上，樊泽民表示，疫情防控常态化背景下，要坚持科学精准防控疫情，安全有序推进复学复课，加快恢复正常教育教学秩序。

“复学复课后的校园疫情防控要坚持做‘加法’，绝不能放松警惕。要针对校园、课堂等特殊场景，采取针对性措施严格防控。”樊泽民指出，近四个月以来，全国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，教育部联合多部门开展了一系列工作、采取了一系列措施，指导各地和学校强化校园疫情防控，安全有序复学复课。当前，疫情防控面临防控策略、战略战术、季节变换、防控要求等方面的新变化，要着力实现“四个转变”。

樊泽民表示，复学复课后的校园健康教育仍需进一步强化，近期主要以校园食品安全、常见传染病防控、近视防控、“师生健康中国健康”主题健康教育活动等为主要抓手，结合当前疫情防控要求和校园环境新变化采取针对性措施。教育部将建立中小学校和高校健康教育专家委员会指导推动全国校园健康教育工作，为师生身心健康保驾护航。

“2020年是全面建成小康社会和‘十三五’规划收官之年，是实现中华民族伟大复兴第一个百年奋斗目标、并开启第二个百年奋斗目标之年，疫情防控新经验，为新时代学校卫生与健康教育工作带来新变化、新挑战、新要求。”樊泽民表示，近期将着眼于总结校园疫情防控创新探索与典型经验，整体谋划、进一步加强和改进学校卫生与健康教育工作。