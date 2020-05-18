生养孩子需要家庭系统的支撑

生孩子对女人来讲是一次冒险。这次冒险会让她意识到自己身体的脆弱和心灵上的无助，她会面临自己的功课以及整个家庭的功课。

生养孩子不是女人一个人的事

听到过很多女性抱怨：结婚生孩子后，我完全变了一个人，变成了我不喜欢的样子。

结婚生子对一个人会带来多大的影响？女性朋友们有期待，也有担忧：正在孕期家人建议回家养胎，真要停止工作吗？生完孩子后还要继续工作吗？孩子谁来带？怀孕后在老家养胎，和伴侣分开的日子如何和他相处？

这些问题没有标准答案，每个问题都会令人纠结。

结婚其实对男人和女人的影响还并不太大，真正的影响是从怀孕生子开始的。大家必须清楚一个概念：生养孩子并不是女人一个人的事，它属于家庭系统中的重要事件。

一般而言，怀孕生子不仅会令女人感到担忧，男人也会，甚至公婆或爸妈也会加入到这个担忧的队伍中。两个家庭系统的暗流在不知不觉间涌动。担忧，是为未知的局面在做设想和打算。

人们常说为母则刚，而我却认为，女人为母之后，会遇见脆弱的自己。初为人母的她真的很需要被身边的人理解和支持。

不只是疲劳，更有不被理解的委屈

怀孕生孩子，对女人的意义是重大的，这会导致她在各个方面都会面临变化和挑战。

家庭角色变化：让女性角色升级，从妻子变成母亲。背后是沉甸甸的责任和不辞劳苦的付出。

身体变化：许多女性在怀孕期间就会有强烈的身体反应，如孕吐、浮肿、长斑、变胖等。生产之后，还可能面临很多遗留问题，如身体疲劳无力。

心理上的变化：需要花很多的精力去关照宝宝，还要面临整个家庭系统发生的变化。激素原因会让孕产期的女性有很大的情绪波动。

人际关系的变化：孕产期间，女性会把绝大部分精力放在孩子身上，尤其产后的几个月里，孩子的各种事情扑面而来，会消耗女性的大部分精力，社交会逐渐趋于停滞状态。

更重要的一个变化是夫妻关系的变化：从二人世界，到三人世界，会对夫妻关系有很大的冲击。

在一些家庭里，有了孩子之后，女人成了妈妈，男人却还像个没事人，二人世界没有了。

当女性疲劳于妈妈这个角色时，对于男人来讲，他看到的女人只是孩子的妈妈，他的期待也变成了对一个好妈妈的期待。

因为孩子的到来，夫妻关系变得疏远。两人世界变成多人世界，关系就非常复杂了。

处理多人关系并非易事，这是一个人各种角色转换的过程。当一个男人在和妻子讲话时，他有可能并非站在丈夫的角度上讲话，而是站在孩子的角度对妻子说：“你不是一个好妈妈”，也可能会站在他妈妈的角度上对妻子说：“你太自私了，只会考虑自己的感受。”角色的混乱，会让男人分不清到底哪个声音才是他自己的声音。

这个时候，女人会发现，原来她爱的那个男人也不见了，不理解她，不能给她支持，会让她感觉到自己在做妈妈这件事情上不能胜任。

生养孩子是疲劳的，但更疲劳的是面对各种变化，这个时候她很需要被人理解和接纳。如果不被理解和支持，就会加重她的疲劳感，会让她觉得自己随时会有可能倒下。

要花时间适应心理空间变小

生孩子从来都不是女人一个人的事，它是一个家庭系统的事。

从怀孕开始，家庭系统就在变化了。最直接的变化是，因为孩子，一个大家庭里的人有了很强的关联感。如有的女性结婚后是不和公婆住一起的，因为生孩子需要人照顾，公婆就和他们住在一起。在一起之后，你干什么、怎么干都要考虑家里其他人。这个时候也会产生很多冲突。如，女人下班后觉得累，想休息一下，然而婆婆觉得自己带一天孩子也累了，儿媳回到家没照看孩子，她就会有意见。看似简单的事，放在一个家庭系统中可能就没那么简单了。一次不理解，次次不理解，之后就会引发大冲突。

假如一个房间有100平方米，原来只有两个人，那么每个人的空间会有50平方米，可是家庭中增加了新成员时，每个人的空间都会变小。心理空间也是如此。新成员的到来，会挤压一个人原有的心理空间，一个人在你身边，他完全和你不一样，你不可能当他不存在。最后你会发现，原本属于你的空间变小了。整个家庭系统中的人，都需要花时间适应新的变化。

更需要来自丈夫的支持

生孩子，考验的不只是一个人，而是整个家庭系统。

好的家庭关系，就需要一个人有平衡各种家庭角色的能力，对于女人来讲，你是妈妈，是妻子，是儿媳。对于男人来讲，你是爸爸，是儿子，是丈夫。好的关系建立在你能平衡各种角色的基础上。

比如，你是爸爸时，你的目光是朝向孩子的。做丈夫时，你是关心妻子的。做儿子时，你是能够看得见妈妈的付出的。你要平衡地分配你在每个人身上投注的精力。

怕就怕一个人不能够灵活转换角色，只是活在单一的角色中面对复杂多元的家庭关系。一旦你只有一个角色，那也就意味着你正在失去自己。

成为妈妈很不容易，这个过程需要许多人的支持，最重要的那个人便是丈夫。作为男人，请在妻子最需要的时候，给她支持，这会帮助她更顺利地成为妈妈，也会帮助你更顺利地成为爸爸。（从朋朋）