困境妈妈如何破茧成蝶？

在中国式大家庭内，你最需要意识到，不是一个人在困境中。要想获得持续的幸福体验，就要从浮躁氛围中抽离出来，安静地去观察和了解自己，有能力站在更广阔的视野上来感知世界。困境突围，恰恰提供了最好的机会，来重新审视自己，成长蜕变。

成为妈妈，是一个女人在复杂关系里成长的开始。生儿育女带来喜悦，但每个妈妈的生存现状天壤之别。很多产后抑郁的妈妈，心智没有做好准备，陷入崩溃边缘。

产后抑郁有生理激素影响，也和个人的人格特征、分娩前心理准备、产后适应不良、睡眠不足、过于疲劳、产妇年龄小、夫妻关系、社会支持、经济状况、婴儿健康状况等密切相关。

如果有意识地调节，如亲人关怀，自我觉察，行动疗法来改善，伴随孩子的成长，很多会慢慢疗愈。但在现实生活中，缺乏对新手妈妈的有效关怀，遇到观念冲突的长辈或伴侣，缺乏自我觉察和调整的意识，这些因素叠加交织在一起，悲剧非常容易酿成。

复杂关系，你准备了吗？

老年人缺乏界限感？年轻人缺乏沟通技巧？理解年代差异的思维？困境，不是单独造成的，往往是交织着时代背景、文化差距和生活习惯等综合要素。

有位妈妈吐槽，婆婆看不惯儿媳房间摆放，随意调整。她一边收拾，一边发表意见。可是，年轻人不希望居住空间被任意干涉，哪怕是长辈。

而婆婆扎堆的地方，也会集体吐槽儿媳：一位婆婆委屈地说，儿媳有洁癖，家里一尘不染，已经擦了几遍的地，她还要指出污点。

有位妈妈一直不被小姑子认可。小姑子在她婚礼上说，“她是外来人，不是自己人”。这件事情困扰她多年，觉得价值没有得到承认。

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个体心理学创始人阿德勒认为，人的烦恼，大部分来自于关系，尤其是亲密关系。身处关系旋涡，又担负家庭润滑剂，妈妈如果仅靠知识经验，很难应对不同年代、阅历、生活背景的摩擦。

成长公式 陪你重启

对于产后抑郁症，可以建立科学的意识观念，也是可以伴随药物治疗和心理疏导结合来进行的。以下几个基础成长公式，或许会对焦虑急躁的妈妈有所启发。

即使身处各种挑战期，你也可以把挑战变成重塑的机会。

第一个公式：成长思维+格局力。

不被小姑子认可的妈妈可静下心来，先去拓展一下时代认知，意识到小姑子不过是封建思想的受害者。设想一下，如果是其他人嫁给她老公，小姑子也会发表同样的观点。于是，自己就不再介怀。

如果意识到时代局限性，很多问题即使棘手，但站在新的思维高度来看待，而不是非要定义为“受害者”。很多老年人观念陈旧，僵化观点很难撼动。强硬地对抗，容易引发冲突。那么，如何改变对抗性思维呢？

前提是建立客观冷静的大环境格局观，认识到不同时代的思维差距。“和而不同”放在今天同样适用。一方面，针对老年人陈旧观念，如不伤大雅，比如有时缺乏界限感，但是妈妈可以更包容；另一方面，针对一些实在难以接受的观念，可以心平气和地交流。

第二个公式：有效沟通+亲密力。

“被认可”，是一个人生存的底层需要。一个睿智的丈夫，懂得协调与斡旋。话说回来，智慧的妈妈，也需要积极争取丈夫认同，而不是发泄。

在遇到和强势婆婆分歧时，委屈落泪。如果丈夫握住她的手说：“知道你不易，但她是我妈，也不好批评，咱下楼散步，带你去吃好吃的。”几句话就会让妻子冷静下来。

当我们在强调原生家庭重要性时，往往忽略了亲密关系建设。马歇尔博士倡导非暴力沟通，“当我们褪去隐蔽的精神暴力，爱将自然流露。尊重对方的立场，帮助我们在诚实和倾听的基础上与人联系。”语言可以是一堵墙，也可以是一扇窗。语言是刀剑，破坏关系，也可以是水，融化冰霜。

第三个公式：认知自我+学习力。

哈佛大学的泰勒·本·沙哈尔在《幸福的方法》中提到“人生的四种汉堡”模型。你可以对照，是处在忙碌奔波型、虚无主义型、享乐主义型还是活在当下型。书中给出了方法论，指导人们更了解内心需求，和追溯生命的意义。

积极心理学可以帮助普通人更好地去观察思维模式，和设定有质量的目标。

刚才提到的“洁癖”妈妈，她在认识到生活习惯带来的问题后，反思自己，调整状态，平衡和长辈的关系。

今天所处的时代，虽然物质极大丰富，信息极度发达，可在精神成长和心智成熟方面，并不一定成正比。当一个开始向内探索自己的妈妈，想要尝试时，她内心最大的阻力，可能来自外界的观点，和自己脑海中的假想敌，被这些观念束缚了自我成长的脚步。当你冷静观察，也许从最小化可行性的试验行动开始，你会发现不一样的自己。

另外，很多心灵鸡汤的文章好像在强调情绪管理的重要性，但很多是缺乏系统的方法论，反而让妈妈只见树木，不见森林，更容易陷入焦虑和愧疚。

学习情绪管理的渠道有很多种，但一定不要陷入头疼医头，盲目克制情绪，需要以上一个公式为前提：认知自我，从冰山下的模型里深入了解自己，觉察自己情绪波动的根源来自哪里。（曾婷）