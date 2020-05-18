奋力开启计生协改革发展新征程

2020年是中国计划生育协会（以下简称中国计生协）成立40周年。40年来，中国计生协紧紧围绕改革发展稳定大局和落实计划生育基本国策，立足“党政所需、群众所急、协会所能”的职能定位，充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用，成为党和政府完全信赖和依靠的重要群众团体。特别是党的十八大以来，中国计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，扎实推进计生协事业改革创新，为促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福贡献力量。

40年砥砺奋进，中国计生协在人口和计划生育事业发展历程中作出重要贡献

早在上世纪50年代，毛泽东同志强调，我们作计划、办事、想问题，都要从我国有六亿人口这一点出发。1957年，毛泽东同志在最高国务会议第十一次（扩大）会议上提出，关于计划生育问题，“政府可能要设一个部门，或者设一个节育委员会，作为政府的机关。人民团体也可以组织一个。因为要解决技术问题，设一个部门”，初步形成了政府、群众组织、技术服务“三位一体”的组织构想。1980年5月29日，经国务院批准，中国计生协正式成立，王首道同志担任首任会长。

人口问题始终是我国面临的全局性、长期性、战略性问题，在经济社会发展中处于重要的基础性地位。近代以来，面对人口众多、积贫积弱的国情，以马寅初为代表的一批有识之士提出了节制生育的主张。新中国成立后，全国总人口以空前的速度持续增长，从1949年的5.4亿人迅速增加到1970年的8.3亿人，人口压力在经济社会生活的各个方面逐步显现。70年代初，党中央、国务院作出在全国城乡普遍推行计划生育的重大决策。党的十一届三中全会后，面对人口增长与物资短缺的矛盾更加尖锐、人口问题成为制约我国发展的重要因素的实际，党中央于1980年发表《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》，提倡一对夫妇生育一个孩子。1981年，邓小平同志指出：“计划生育工作是一项战略性任务，一定要抓好”。1982年，党的十二大把实行计划生育确立为一项基本国策。1991年开始，党中央连续15年召开座谈会，对计划生育工作作出部署。进入21世纪，人口过快增长的势头得到有效控制，但新的问题浮出水面，出生人口性别比高位徘徊、人口老龄化速度加快、人口迁移流动活跃，促进人口长期均衡发展的历史重任摆在我们面前。党中央站在中华民族长远发展的战略高度，先后作出实施单独两孩政策、全面两孩政策的重大决策部署。40多年来，我国在经济还不发达的情况下全面推行计划生育，提前实现了人口再生产类型的历史性转变，缓解了人口对资源、环境的压力，促进了经济快速发展和社会进步，有力支撑了改革开放和社会主义现代化建设事业。

中国计生协参与和见证了我国人口和计划生育事业发展的不平凡历程。党中央、国务院历来对计生协工作寄予殷切期望。1990年，江泽民同志指出：“计划生育协会是协助政府动员广大群众参与计划生育工作的一种很好的组织形式”。2003年，胡锦涛同志指出：“要坚持专门队伍和群众参与相结合的工作思路，把广大人民群众的积极性充分发挥出来，形成做好人口资源环境工作的广泛群众基础。”2016年，习近平同志对人口和计划生育工作作出重要指示，肯定“多年来，中国计生协进行了卓有成效的工作”，“希望中国计生协认真履行肩负的职责”“切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作”，为新时代计生协改革发展指明了方向。

40年风雨兼程、砥砺奋进，中国计生协坚持“协会的生命力在于活动，凝聚力在于服务”，为我国人口和计划生育事业作出了积极贡献。一是建立了一张覆盖城乡的组织网络。哪里有计划生育群众，哪里就有计生协组织。计生协拥有近100万个基层组织，延伸至社区村组、企业、流动人口、高等院校和“两新”组织，会员人数超过9400万，组织动员能力强。二是探索了一条行政管理与群众工作相结合的工作路子。上世纪90年代，时任会长宋平同志大力推动各级党委政府支持计生协开展群众工作，将计划生育纳入基层群众自治，引导群众自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，成为参与社会治理的一种成功模式。三是形成了一种科学文明进步的婚育观念。以群众喜闻乐见的形式，寓教于乐地宣传国情国策，引导群众树立优生优育的新观念，促进形成健康的行为和生活方式。四是打造了一批特色鲜明的品牌项目。进入新世纪，时任会长姜春云同志推动“学习型、研究型、创新型、有作为”群团机关建设，提高各级计生协服务群众的能力和水平，促进计划生育与扶贫工作相结合，大力开展生育关怀、青春健康教育、生殖健康促进等项目，深受群众欢迎。五是搭建了一个促进国际交流合作的新平台。与40多个国家和地区开展人文交流，在生殖健康、妇幼保健和艾滋病预防等领域广泛合作，宣传我国人口和计划生育工作成就，赢得国际社会的广泛理解和支持。

总结过去，我们深深感到，计生协工作只有放在党和国家工作全局中来思考、谋划和部署，才能找准定位、主动服务、作出贡献。必须始终坚持正确政治方向，坚决扛起政治责任，把党的创新理论和路线方针政策落实到计生协工作的各个方面，把育龄群众和计划生育家庭最紧密地团结在党的周围；必须强化大局观念，找准参与国家治理体系和治理能力现代化建设的结合点和着力点，在推进改革开放和社会主义现代化建设事业的伟大实践中体现价值、展现作为；必须牢固树立宗旨意识，想群众之所想，急群众之所急，做到群众有呼声、协会有行动，群众有需求、协会有服务，切实增强群众的获得感幸福感安全感；必须保持改革创新的锐气，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新，焕发苟日新、日日新、又日新的蓬勃朝气，推动计生协事业与党和国家事业同频共振。

牢记初心使命，全面推进新时代计生协改革发展

中国特色社会主义进入新时代，我国人口发展的内在动力和外部条件出现了重要转折性变化。一是低生育水平成为新常态。群众生育意愿明显降低，少生优生成为社会生育观念的主流，特别是全面两孩政策效应集中释放过后，生育水平存在进一步走低的风险。二是人口结构性问题日益突出。劳动年龄人口开始减少，老龄化程度不断加深，未富先老、边富边老成为我国人口发展面临的主要挑战。三是人口流动进一步集聚。未来10年我国城镇化水平将继续快速提升，给社会结构、治理模式、生活形态、观念习俗等带来全方位影响。四是家庭功能弱化。家庭规模小型化、类型多样化，抚幼、养老等传统功能减弱，城乡计划生育家庭父母陆续步入老年，养老照护问题逐步显现。

新时代呼唤新担当，新时代激励新作为。中国计生协作为中央管理的22家群团组织之一，迎来了新的发展机遇。2018年，国务院办公厅正式印发《中国计划生育协会改革方案》。2019年，《中国共产党农村工作条例》明确了计生协在农村工作中的职责。中国计生协正以时不我待、只争朝夕的精神，不折不扣地贯彻落实党中央决策部署，适应新形势新任务新要求，积极顺应改革，自觉融入改革，主动推进改革，为促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福贡献力量。

大力促进生育支持，推动构建生育友好的社会环境。当前，公共服务发展水平和经济社会环境对生育行为有较大影响。倾听、反映育龄群众和计划生育家庭的诉求，是中国计生协的一项主要职责。必须主动回应群众“不愿生、不敢生、生不好”的思想顾虑和实际困难，完善家庭发展支持体系，帮助职工平衡工作与家庭之间的关系。积极提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，普及优生优育知识，构建与新时代相适应的新型婚育文化。

真情关怀计划生育特殊家庭，促进社会和谐稳定。40多年来，亿万家庭响应国家号召，自觉实行计划生育，一些家庭因子女伤残死亡等原因成为计划生育特殊家庭。做好对他们的扶助关怀工作，是计生协的初心使命所在。必须坚持全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨，深入开展“暖心行动”，进一步健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”制度，提供心理疏导、生活帮扶、大病救助等服务，让每个计划生育特殊家庭感受到党和政府的温暖。进一步做好小额贴息贷款、幸福工程、金秋助学等项目，加大健康扶贫力度，着力提升困难家庭福祉。

全面落实预防为主方针，大力开展家庭健康促进行动。群团组织是卫生健康领域多元共治的重要力量，计生协必须主动适应新时代卫生健康工作由“以治病为中心”转向“以保障人民健康为中心”的新形势，把家庭健康促进行动融入健康中国战略，积极参与爱国卫生运动，把健康教育和疾病预防放到更重要位置，不断提升群众的健康素养。大力弘扬基层计生协干部“走进千家万户、道尽千言万语、历尽千辛万苦”的精神，打造一支懂业务、有能力、乐于奉献的群众工作队伍，帮助解决基本公共卫生服务到村居、到家庭的“最后一公里”问题。

积极发挥组织网络优势，助力筑牢基层群防群治堡垒。近期，各地计生协在属地党委政府领导下，全面融入地方新冠肺炎联防联控机制，积极参与群防群治。据不完全统计，全国计生协130余万名专兼职工作者和700余万名会员、志愿者投身城乡社区疫情防控工作，承担健康监测、人员摸排、信息上报等任务。要总结提炼基层计生协参与抗击非典和新冠肺炎斗争的经验，加强在重大疫情防控中发挥计生协作用的机制研究，更好地建设、发展和使用计生协组织网络，努力为国家突发公共卫生事件应急体系提供有力支持和有益补充。

主动参与全球人口治理，提升国际话语权和影响力。服从党和国家外交大局，促进人口与发展领域的交流合作，是中国计生协的一项重要任务。要积极发挥中国计生协的联合国经社理事会非政府组织咨商地位的作用，深化与国际计划生育联合会等的合作，树立我国负责任人口大国的良好形象。发挥群团组织的民间外交优势，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色，促进民心相通。以人口与发展、生殖健康、健康老龄化等为重点，加大对“一带一路”沿线国家和地区的支持，架起增进各国人民友谊的桥梁。

（作者为全国政协人口资源环境委员会副主任，中国计划生育协会党组书记、常务副会长）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 09 版）