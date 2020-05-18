北京石景山开查餐饮单位 力保“舌尖上的安全”

石景山市场监管

随着复工复产复学逐渐迎来高峰，如何保证“舌尖上的安全”成为重中之重。近日，石景山区市场监管局对集体用餐配送单位、社会餐饮企业与集体食堂三类餐饮单位开展检查。

集体用餐配送具有食用人群庞大、一次性加工制作量大、辐射范围广的特点，集体用餐配送单位是否规范经营，关系到广大消费者特别是学生族和上班族的饮食安全。此次检查的北京中成泰富餐饮有限公司是八家石景山区学生营养餐送餐公司之一，为保证学生用餐安全，执法人员重点检查了该单位的进货查验、人员健康、加工过程、餐具洗消、分餐操作、食品留样、食品运输、厨余垃圾处理等环节。

为帮助社会餐饮企业科学防控、规范经营，推动餐饮行业复工复产，满足群众日常生活需求。执法人员还对社会餐饮企业蝎王府羊蝎子店进行了检查，主要检查员工防疫、餐具消毒、场所消杀、分散就坐、经营秩序管理等防疫措施。

在华夏银行职工食堂，执法人员着重检查了食品经营许可证是否在有效期内，是否存在超范围经营；食堂环境是否保持良好并定期清洁消毒，防蝇、防鼠措施是否到位；从业人员健康证明是否有效；进货台账、食材来源等索证索票制度是否落实；原料进货来源、保质期限及储存保管条件、厨余垃圾处理是否规范；食堂突发事件应急制度是否建立等方面。（记者 王薇）