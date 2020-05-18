国家卫健委：5月17日新增确诊病例7例 其中本土病例吉林2例、上海1例

人民网北京5月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网发布的《截至5月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，其中境外输入病例4例（内蒙古4例），本土病例3例（吉林2例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（上海1例）。当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者246人，重症病例减少2例。境外输入现有确诊病例45例（含重症病例2例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1704例，累计治愈出院病例1659例，无死亡病例。

情况显示，截至5月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例82例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78238例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82954例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者740054人，尚在医学观察的密切接触者4970人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察85例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者448例（境外输入31例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1540例。其中，香港特别行政区1055例（出院1024例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院44例），台湾地区440例（出院395例，死亡7例）。