宝宝睡姿不对易猝死？6方法开启安全“睡眠模式”

近日，一则关于“3个月龄婴儿因训练趴睡致死”的消息引发广泛关注。一名新手妈妈在“某付费睡眠引导群”提问，称小孩翻身趴着睡觉一直哭，想向群内的老师寻求帮助。群友答“不是大哭就没事” ，然而约两小时后，这位妈妈在群内表示孩子嘴唇发紫，最终宝宝不幸身亡。悲剧的发生令人惋惜心痛，也引发了家长对婴儿睡眠问题的讨论，什么样的睡姿对宝宝健康发育最有利？怎样才能让宝宝不哭不闹一夜好眠？

新生儿除了吃奶以外，大部分时间都是在睡眠中度过的，什么睡姿利于宝宝生长发育，是个不容忽视的问题。宝宝睡姿可谓千姿百态，但归根结底主要有3种：仰卧、侧卧和俯卧。

1.仰卧：这种睡姿有利于宝宝的五官发育，对心、肺、胃肠、膀胱等脏器不会形成压迫感，父母也能更好地观察婴儿的面部表情，如果遇到突发状况可及时处理。研究显示，仰卧是婴儿期最安全的睡姿，因为发生婴儿猝死综合征的概率最低。缺点是新生儿进食后容易发生溢奶，食物易呛入气道，严重者甚至出现吸入性肺炎。对于吐奶明显或者容易发生胃食管返流的婴儿，进食后半小时内可采取上半身抬高30度卧位。

2.俯卧：即通常说的趴睡，也是“婴儿因训练趴睡致死”新闻中的悲剧根源，目前已知趴睡是婴儿猝死的危险因子之一。婴儿猝死症是指1岁以下婴儿发生突然且无法预期的死亡，即使在事后的尸体解剖检查、详细回顾临床病史和死亡过程中，也找不到其真正致死的原因。它很少发生于宝宝满月前，高峰期出现于2～3个月大时。美国儿科学会自从1992年提出1岁以下婴儿须仰睡的建议后，10年之中婴儿猝死症发生率降了53%。此外，新生儿没有自主翻身能力，而且脖颈处于扭曲状态，容易导致呼吸不畅，引起窒息。许多父母会让宝宝趴睡的原因是担心头型会睡扁或者帮助腹胀气的宝宝排气，但是为避免窒息风险，宝宝1岁前不建议在无监护的情况下俯卧睡眠。

3.侧卧：侧卧位睡眠对重要器官无过分地压迫，又利于肌肉放松，如宝宝右侧卧位睡眠，可避免心脏受压，增加肝脏血运，促进胃内食物向肠道转运，从而促进消化。万一宝宝溢乳也不致于呛入气管，从而减少因呛奶导致的安全风险。但是宝宝长期朝一侧睡，容易引起耳郭变形、大小脸、歪头和斜视。医生也提醒，侧卧是介于仰卧和俯卧的睡姿，宝宝身边如果没父母监护的话，可能不自主的变成趴睡，存在一定的安全隐患。

当然，没有哪种睡眠姿势最适宜自己的宝宝，父母应根据宝宝的特点和不同状况调整睡眠姿势，如刚吃奶后最好采用侧卧，婴儿感冒时在监护下可采用俯卧。对于会翻身的宝宝，可能每天睡觉时不会固定在同一个姿势，可仰卧、左侧卧、右侧卧等姿势交替进行。

父母如何做才能让宝宝有一个安全、舒适的高质量睡眠？以下6个建议帮助宝宝开启良好的“睡眠模式”：

1.宝宝睡眠的床不能太软，可让宝宝睡在相对坚实的寝具上，而不要睡在沙发或其他柔软的寝具上。国外学者认为，如果内在的唤醒/喘息反应缺陷存在时，睡在柔软的床面上可能增加俯卧睡眠的潜在危险性。

2.父母和宝宝可同屋但要分床睡。研究发现，婴儿和父母同睡一张床时婴儿猝死综合症发生率，较婴儿单独睡时呈增加趋势。

3.宝宝睡觉时不要穿着过多，或者盖被太厚，睡眠环境温度过高可能导致宝宝过热，严重者会造成脱水。

4.拿掉婴儿床上多余的被褥、布偶等，只需必备的寝具。床上堆太多不必要的物品，不利于观察宝宝状况。

5.不要在宝宝睡觉时盖住其头部，头一定要露在外面。

6.不要在宝宝背后垫东西让其保持侧卧位，强制性的方式会带来意外的风险。

优质睡眠对宝宝健康生长发育很重要。特别是新手爸妈，要周密细致地营造良好的睡眠环境，排除所有可能存在的危险， 让宝宝安享美梦。

本文由厦门大学附属妇女儿童医院儿童保健科黄蓉副主任医师进行科学性把关。