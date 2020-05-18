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法国感染新冠肺炎人口或达4.4%

2020年05月18日07:40 来源：科技日报

根据法国政府的解禁计划，法国自5月11日起开始逐步解封。在这一重要时间节点，法国新冠肺炎疫情到底如何，法国巴斯德研究所为此于13日更新了一项流行病学研究报告。根据巴斯德研究所建模部门主任西蒙·蔻施梅团队的研究，5月11日解封当天，法国约有4.4%的人口已经感染新冠肺炎。

西蒙·蔻施梅是法国新冠肺炎科学委员会专家成员，其领导的研究团队曾于4月底发布流行病学报告，预测解封当日法国全国感染人数占比约为5.7%（范围在3%至10%），即370万人。13日其在《科学》杂志上更新的模型结果将该数字下调至4.4%（范围在2.8%至7.2%），即280万人。得益于近两个月的禁足措施，全国病毒传播指数R0值由隔离前的2.9下降至解禁前的0.67。蔻施梅对媒体表示，虽然数字有所下降，但在流行病学上仍然处于相同的数量级。

研究人员还相应下调了法国疫情最严重的两个大区的感染数字。根据其估算，巴黎所在的法兰西岛大区感染比例约为9.9%（范围在6.6%至15.7%），东部大区为9.1%（范围在6.0%至14.6%），分别低于此前预测的12.3%和11.8%。实施解禁后，预计两个大区每日新增病例将占全法的58%。

巴斯德研究所认为，法国感染数字远远未达到实现群体免疫的水平，该研究结果有力表明，在没有疫苗的情况下，仅依靠群体免疫将无法避免解封后出现第二波疫情。必须保持有效的控制措施以限制传播风险，避免疫情在解封后反弹。

根据巴斯德团队的研究，5月11日解禁当天，法国大约有3900人新增感染，范围在2600至6300人之间。而在此前的版本中，当时预测该数字为1300人，范围在840至2300人之间。

该研究还估计，受感染者中有3.6％重症住院，有0.7％患者死亡，较此前预测的2.6%患者住院和0.5%的病亡率均有所上调。而病亡率因年龄而差异巨大，20岁以下人群死亡率仅为0.001％，80岁以上人群则高达10.1％。

另据法国国家农业研究所近期的研究，其流行病学模型估算法国新冠肺炎感染病亡率为0.8%，与巴斯德研究所的估算数字相近。截至5月14日，法国官方统计新冠肺炎死亡人数达到27425人，超过西班牙，低于英国和意大利。

（记者李宏策）

(责编：许晓华、李轶群)


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