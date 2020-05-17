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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

连捷：青少年的近视防控需要社会各界共同参与

2020年05月17日19:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月17日电 17日，星创视界（中国）集团有限公司首席专业官连捷做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，连捷表示，青少年的近视防控是一项需要校园、医疗、社会、企业等共同参与的工作。

由于疫情期间的居家隔离，使得一些孩子长时间没有正常的户外活动和阳光照射。而近距离用眼和电子产品的长使用，让青少年眼健康压力增大。对此，连捷建议，疫情过后家长们应带孩子进行全面的眼健康检查，早发现、早控制。

面对眼科医生及专业机构不足的现状，他希望更多有能力的企业和社会力量可以参与到视觉健康保健和青少年近视防控事业中来。

此外，连捷还提出，作为企业，一定要加强自身的建设和专业能力。学校和企业应该共同培养应用型的人才，企业也应运用新的科学技术丰富和武装自己，让机构更加规范，有能力承担公众教育、视力筛查、屈光矫正以及随诊复查等方面的任务。医疗机构、教育机构应当形成互相支撑的体系，以此惠及更多青少年以及更广泛人群的眼健康。

(责编：许晓华、李轶群)


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