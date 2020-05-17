马冠生：慢病防控要从儿童做起 应重视“食育”

人民网北京5月17日电 17日，中国营养学会副理事长、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生教授做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫后综合征与校园健康教育”专场论坛上，马冠生表示，要实现健康中国的目标，慢病防控必须从儿童做起。家庭和校园应该更加重视“食育”，共同引导儿童青少年养成健康的生活方式。

有很多家长反映，疫情居家期间因为不合理的饮食习惯加上缺乏运动，“吃动平衡”被打破，很多小朋友出现了不同程度的发胖。对此，马冠生说，防控“小胖墩”其实不只是儿童健康的问题，更是慢性病防控的关口前移。“肥胖本身就是一种疾病，超重肥胖儿童的血压、血糖、血脂明显要比正常体重儿童高，已经出现了慢性病的倾向，而且对于自信心等心理方面也有影响。管理、控制好体重和腰围，对慢性病的防控是有作用的。”

此外，马冠生还提出，希望在开展德育、智育、体育、美育的同时，也重视食育。“看似‘吃’非常简单，实际上关系到每个人的健康，会不会吃、吃好吃不好都会影响我们的健康。”他建议，家长要起到言传身教的作用，同时，学校和社会共同参与，共同引导儿童青少年养成健康的生活方式。