芸豆，炖着吃更安全
芸豆又叫四季豆、菜豆等，可以说是一种极接地气的蔬菜，各大超市、菜市场、老百姓家中随处可见其身影。芸豆包子、芸豆炒肉、土豆炖芸豆等都是美味营养又简单易做的家常饭菜。不过，芸豆真不是个省心的主，年年都有吃芸豆中毒的事件发生。霜降前后，也就是10~11月份，是芸豆中毒高发期，原因是秋季成熟的芸豆皮厚豆大不容易熟，毒素（红细胞凝集素和皂苷）含量相对较高，此时吃芸豆应格外注意。
芸豆中毒都是因为吃了半生不熟的芸豆，一般半小时后出现中毒症状，主要包括头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，应及时就医。
芸豆不管哪种吃法，关键是要保证熟透，彻底破坏其中的凝集素和皂苷，避免中毒。芸豆炖着吃要比炒着吃更安全，土豆炖芸豆、芸豆炖排骨等都是很好的做法。炖时应使水没过芸豆，炖20分钟以上，并随时翻动，直到炖得没有豆腥味、口感软面了才能食用。炒芸豆最好竖着切丝，这样有助其内部也能充分受热，并且要炒至其表面的生绿色完全消失才可以。（@北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授 马冠生□ 王小丹）
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