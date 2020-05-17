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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王晓涛：“绿色”赋能住宿业提升酒店运营效率

2020年05月17日18:33 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月17日电 17日，朗绿科技合伙人王晓涛博士做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注健康行业生活方式 智赢空间产业未来”主题论坛上，王晓涛提出将健康、绿色、环保理念赋能住宿行业，进一步提升酒店运营效率。

论坛上，王晓涛首先分享了两个基于调研报告的观点。第一，人们对于居住环境要求较高。朗绿科技从2017年开始针对消费者对于室内环境的满意度、体验和认知展开调研。调研过程中发现目前的消费者对室内环境的满意度集中在59分左右，证明大家对室内环境的满意度不高，消费者平均每年愿意花费近8000-20000元来提升自己所处的环境。第二，人们对于酒店居住环境的要求也较高。朗绿科技与中国饭店协会合作展开酒店行业的调研，通过现场座谈以及顾客访谈等途径收集到，消费者关于酒店房间空气品质非常关注。两个案例都可以体现，无论是居家还是住酒店，公众关于健康理念的意识十分可观。

据王晓涛介绍，疫情以后，业界认为健康和绿色的理念会成为实体空间核心的焦点，智能化会成为饭店和酒店行业发展的方向之一。酒店行业需要围绕健康绿色核心发力，打造自己的特色品牌。一方面，消费者更加关注自身健康，对酒店绿色安全、舒适、清洁消毒、日常管理等等要求更高更严格一些。此外，后疫情时代，政府部门、相关协会对于行业的监管也会更加严格，包括世卫组织和各地卫生部门也都提到酒店住宅、通风等等软硬件方面管理的要求。

与此同时，关于如何运用绿色健康的理念王晓涛博士也给出了建议：“除了加强平时的管理，资料回收利用、环保这些软措施以外，酒店应该根据自己的经营和产品定位，在硬件方面充分做好经营规划和评估，围绕空气质量、声光、水等设备设施打造有自己特色的产品。另外，提高管理的效能也有利于节省运营费用。”王晓涛举例说，“酒店除了良好的服务之外，环境也很重要。根据我们前期的调研，包括空气质量、雾霾、厨师、北方干燥加湿、隔音等等这些问题经常是会给消费者带来烦恼的，因此做好绿色、安全、健康的酒店会十分受大众欢迎。”

“做好绿色健康的硬件并不需要很奢华或者很高昂的成本，朗绿科技多年来秉承绿色健康建筑的理念，反而带来的是经营效率的提升。希望这种理念可以被大范围的利用起来。”王晓涛说到。

发言最后，王晓涛表示在我国疫情常态化的条件下，健康和绿色成为住宿酒店行业将来的产品焦点之一，坚持健康绿色理念的酒店更能赢得消费者的青睐，受到宾客的欢迎，同时也更加有品牌的优势，更符合监管的要求，从而实现更可观的经济效益。

(责编：许晓华、李轶群)


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