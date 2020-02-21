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倡导全民健康出行，人民健康成立酒店行业公益联盟

2020年02月21日14:34 来源：人民网-人民健康网

点击图片进入人民健康酒店行业公益平台

由于新冠肺炎疫情影响，酒店（含民宿）行业面临考验，短期看受疫情影响经营压力较大，长期看面临行业服务配套升级，“健康”将成为酒店未来服务升级的重要方向。

为此，人民网·人民健康联合中国饭店协会以及相关协会、企业成立人民健康酒店行业公益联盟，并推出“人民健康酒店行业公益平台”，旨在展示酒店行业在抗击疫情期间以及疫情结束后的公益行动，推广酒店行业科学防控经验，传播酒店行业健康升级举措，集中收集行业面临的问题和建议，共同助力打赢新冠肺炎疫情。同时，平台上线“关爱战疫英雄公益活动”,为疫情一线的英雄们提供旅游、住宿等优惠服务，彰显企业社会责任。

在疫情结束后，人民健康酒店行业公益联盟将共同开展酒店行业战“疫”自救和“疫”后重建行动，共同创建符合国家标准的绿色饭店、共同推进绿色饭店标识等，为联盟酒店开展绿色健康酒店的建设标准提供指导，协助酒店行业进行健康服务升级，助力酒店行业度过难关，共同推行“健康旅居、健康睡眠、健康餐饮”的全民健康出行方式。

据悉，人民健康还将与多彩物联等合作方推出“2020智能健康客房计划”，开展“人民健康·优住”系列线上线下活动，致力于助力疫情防控、行业复兴发展，为大众提供更健康的出行服务。

联盟加入请发邮件至： dongzheng@people.cn，shenyuwei@duotel.cn

(责编：许晓华、李轶群)


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