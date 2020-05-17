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一家三代蒜农 拨响致富“蒜”盘

2020年05月17日08:36 来源：新华网

“今年的大蒜长势喜人，死棵烂苗的情况基本没有出现，现在赶紧再浇浇水让大蒜更快生长。”河北省清河县油坊镇前魏村的王强仁说。

油坊镇地处冀东南平原，紧邻大运河。油坊镇农办主任包国瑞说，当地土壤肥沃，便于灌溉，大蒜种植历史悠久。

20世纪80年代初，前魏村开始实行联产承包责任制，王强仁家分到了10多亩地。“为了改善生活，当时主要利用宅前屋后的闲置地种些大蒜售卖。”王强仁的父亲王其全回忆，当时他把100头蒜编成1挂，每天吃完晚饭带上10多挂蒜，骑一晚上自行车到近百公里外的地方售卖，卖完再骑车回家，休息一天后继续重复，往返30多次才能把蒜卖完。

父亲卖蒜的收入帮助王强仁顺利念完了中专，毕业后王强仁也开始和土地打交道。他发现山东不少地方通过种植大蒜致富，他坚信自己家乡也可以做到。

2010年，他从山东引入蒜种，当年大蒜的亩产量由之前的600多公斤增长到1400公斤，不少村民开始跟着他种大蒜。到2012年，当地大蒜种植已经形成一定规模。

2012年，王强仁当选为村主任，为了给大蒜找销路，他去北京、内蒙古、黑龙江等地跑市场，逐渐吸引来不少批发商。

市场逐渐打开，然而蒜的个头却始终比一些大蒜优质产区小，一头半径6厘米的蒜有时要比半径4厘米的价格高出一倍。王强仁开始思考，为什么气候条件差不多，蒜种、肥料、管理方法都类似，他们却种不出最好的大蒜？

2014年，王强仁从邢台市找到一家机构，对全镇土地进行了系统检测，发现这里的土壤钾含量相对较低。于是王强仁又带头试验有机钾肥，成效在当年就得到显现。

周围村镇开始到前魏村学习种蒜技术。如今，油坊镇大蒜种植面积近2万亩，亩产1500公斤，2019年每亩纯收入1万余元。

王强仁的儿子王兴义是一名“90后”，他种大蒜的方法让父亲很不理解：行距从15厘米扩大到21厘米，株距从7厘米增加到10厘米，亩种植大蒜从3.6万头减少到3万头。

“大家为了多收，能多种就多种，你种这么少不是瞎闹吗？”王强仁质疑说。

王兴义有自己的道理：种植上的这个微调让他们家当年所产的大蒜形状好、个头大，每亩收益提高了1000元。

更让王强仁惊讶的是，儿子上上网就将自家的大蒜销售一空。

王兴义说，新蒜销售一般从5月底到7月底，季节性很强，他有电商销售经验，2019年2个多月时间就在线上售出了50多万公斤大蒜。谈到将来，王兴义打算对村里的年轻人进行电商培训，让大家足不出户就能把蒜卖到全国各地，另外还要继续研究种蒜新技术，提高大蒜收益。（记者赵鸿宇）

(责编：许心怡、崔元苑)


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