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全球美食背后的杞县蒜

2020年05月28日08:19 来源：北京商报

无论你在这个星球上的哪个角落，一种辛辣却芳香的味道都会在不同风格的盛宴上出现。从法国的传统面包，到韩国人异常珍视的本地牛肉烧烤，抑或是巴厘岛上的一碗椰奶炖鸡，大蒜都是其中绝不可或缺又不会喧宾夺主的配角。而这些大蒜很可能来自千万里之外的河南开封杞县。

汉代起便因蒜闻名

汉代张骞出使西域时带回了大蒜这种舶来品，但像无数其他舶来品一样，大蒜因在中国的种植得以发扬光大。早在1500多年前成书的《齐民要术》中便有关于如何种植各种蒜类的详细记载。而在汉景帝时便正式更名为“开封”的这个地方，从那时便有了对大蒜的栽培经验。据了解，杞县大蒜至今已有2000多年的栽培历史。

“我们县的大蒜在2009年时就被农业部批准对‘杞县大蒜’实施农产品地理标志登记保护。”杞县大蒜种植户胡需栋表示，在杞县，相隔不远处就有一家大蒜收购点。经过多年发展，大蒜作为杞县特色产业已成为该县的一张名片。在与他的交谈中，胡需栋也吐露出了自豪的语气。

“我自己也种了10多亩地的大蒜。一亩地大概能产出2800斤大蒜，全年产出15吨左右。”胡需栋表示，在行情正常的情况下，这10余亩地的种植成本大概在2万-3万元左右，能为他带来近10万元的收入。

杞县大蒜在全国大蒜市场也占有举足轻重的地位，全国有近1/3大蒜通过杞县发出。杞县大蒜成为来到河南开封的游客必备特产之一。

年出口25万吨

由于印尼等国家当地不适合种植大蒜或产量较小，因此大多从中国进口。而“杞县大蒜”则是国际市场上“超市蒜”“礼品蒜”的主要来源，远销到美国、欧洲、日本、韩国、东南亚、印尼等几十个国家和地区，每年直接间接出口大蒜制品25万多吨。

早在1986年，河南省外贸部门便将杞县确定为大蒜出口重点县，当年出口任务量为500吨，杞县大蒜在这一年走出国门。此后，2013年，杞县就筹建了金杞大蒜国际交易市场。2015年才真正形成交易，随之迅速迎来发展黄金期，周边各县都来交易，使金杞价格成为大蒜市场风向标。

据了解，去年交易红火时，分拣、装卸等用工5000多人，日交易量最大时有2万多吨，日交易额达2.5亿元，全年大蒜交易额达到50多亿元。

数据显示，中国作为世界大蒜出口的主要国家，十年来是持续增长的，年平均增幅25%左右，2002年出口数量首次突破100万吨，并在其后的八年内保持100万吨以上的年出口量，出口大蒜金额同样也有年平均32%的增长速度。中国大蒜出口的主要类别以保鲜大蒜和冷藏大蒜为主，其出口数量常年占到中国大蒜出口数量的90%。

大蒜联姻直播

然而，受到疫情影响，今年杞县大蒜出口受到较大影响。在此次危机中，杞县和众多电商平台一起线上进行“出口转内销”，特别值得一提的是，杞县还和家乐福超市合作，通过直播把杞县大蒜卖到国内千家万户的餐桌上，保障农民收入，杞县的这本“蒜”账上又多了新的一页。

胡需栋说：“每年5月都是大蒜上市的季节，往年每到大蒜上市的时候，全国各地甚至国外的大户直接来村里收蒜，根本不需要自己出去卖。”

但今年却大不相同。胡需栋说：“受到疫情影响，杞县苏木乡的大量大蒜无法及时出口，销售遭遇困难。与往年相比，今年来收蒜的商户少了6-7成。然后，因为大量大蒜的滞销，价格也突破历史新低。”

眼下正是大蒜上市的季节，往年不愁销的杞县大蒜，如今却面临着无人问津的困境。蒜农陷入两难的选择：是收还是不收？收了没有销路还费时费力，不收大蒜只能烂在地里。

此时，杞县苏木乡苏木村村民委员会向家乐福发出一封求助信。得到消息后，家乐福也协调人手组织采购。家乐福华北区采购负责人史国清便是其中一员。

当到达苏木村时，史国清却陷入了焦虑。“我们到地里的时候，农民朋友对我们非常热情，把我们当成了希望。这些大蒜是蒜农的全部，如果卖不出去，就全部烂到地里了。但这么多的大蒜，我要怎么才能卖出去？”史国清表示，对于家乐福来说，扶农助农并不难，真正的难点在于如何能够帮助种植户找到更多的销路。

为了帮种植户打开更多销路，家乐福决定采取直播的方式来销售。在田间地头开设实况直播，远隔千里的门店实时转播。不过，对于史国清这个有20多年经验的老采购来说，作为主播带货还是头一次。史国清在直播前一晚都没有睡好觉，还特意恶补了主播带货的“知识点”。

史国清说：“我用4个小时恶补了一下，看人家怎么直播卖货。看了李佳琪，看了薇娅，发现他们卖的是口红、化妆品、面膜之类的。但我是给农民卖货，卖的是大蒜，会不会有人来？能有多少人来？又有多少人能买？”

揣着一颗忐忑的心，史国清还是站在了镜头面前。截至发稿前，胡需栋告诉记者，家乐福仍在苏木收购大蒜。自己种植的那10多吨大蒜都已经被买走了。据介绍，此次直播在北京家乐福马连道店、双井店、四元桥店、天通苑、中关村、通州、鲁谷、创益佳八家门店同时直播，吸引了很多消费者在挑选蔬菜的同时驻足观看。一场互联网上的扶农助农就此展开，原本滞销的杞县大蒜搭上了直播这趟列车，已进入到家乐福多家门店销售。（记者闫岩 赵驰）

(责编：许心怡、崔元苑)


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