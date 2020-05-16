国家卫健委介绍新冠肺炎救治经验：“降两率、升两率”是始终坚持的目标

人民网北京5月16日电 （许心怡）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在打赢湖北保卫战、武汉保卫战的过程中，新冠肺炎医疗救治工作是重中之重，新冠肺炎医疗救治工作中，始终坚持降低感染率和病亡率，提高治愈率，提高收治率，“降两率、升两率”是始终坚持的目标。

郭燕红介绍，在战疫过程中，坚持“四早”和“四集中”，优化诊疗方案，优化医疗资源，优化医疗管理。第一是关口前移，加强轻症的救治。“新冠肺炎患者轻症的比例比较高，但是如果轻症不及时隔离收治，一方面会造成聚集性的感染，有传播的风险，在社区造成进一步扩散，所以轻症患者第一要隔离，最重要的是要治疗。”郭燕红说，在治疗过程中，还要加强对病人病情的监护，因为一定比例的轻症病人在病程进展过程中有可能转为重症，所以在治疗过程中，一方面要减少轻症向重症的转化，同时也要及早的发现有转为重症的苗头。我们有一整套重症预警指标，能够实现关口前移，及早治疗，防止轻症转重症，很好的提高治愈率。

第二是落实“四集中”，将优质的资源集中起来保障重症患者的救治。“四集中”就是要集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，把综合实力最强的医院作为重症治疗定点医院。同时，还建立了院士巡诊、专家巡诊、会诊等一整套制度，形成一人一案的个体化治疗方案，不断优化诊疗措施，降低重症患者的病亡率。

第三是做到“五个结合”，力求治疗的科学精准和精细化管理。在诊疗过程中坚持临床研究和基础医学要与临床治疗紧紧结合在一起。第二个结合是前方的救治与后方的多学科支持相结合。第三个结合是医疗与护理相结合。第四个结合是医疗与管理相结合。第五个结合是中西医相结合，运用中医的辨证施治来发挥好中医药独特的作用。