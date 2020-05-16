左小霞：重视过敏问题但不过度焦虑，家长要“慧”爱孩子

近日，湖南某企业将蛋白固体饮料当做特殊氨基酸配方粉销售给牛奶过敏体质患儿，导致患儿发生营养不良，甚至不同程度脏器损伤的消息再次牵动了广大家长的心，宝宝的奶粉如何选择，家有“过敏娃”该怎么办？为此，人民网·人民健康带着这些问题请教了解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞。

左小霞主任在接受采访时建议，关于小婴儿的喂养，如果母乳喂养没有问题，在孩子半岁以内，最好还是进行母乳喂养，六个月以上的宝宝逐渐在母乳喂养的基础上添加辅食。如果母乳喂养确实存在困难再考虑选择配方奶粉。市场上正规的婴幼儿配方奶粉都会根据月龄进行区分，普通配方奶粉不过敏的宝宝，家长按照月龄合理选择质量有保障的配方奶粉即可。

如果经过医学评估，孩子确实存在蛋白过敏等情况，可以选择特殊医学用途的配方奶粉，但是家长在选择的过程中一定要注意通过正规渠道购买正规产品。某些蛋白固体饮料跟特殊医学用途配方奶粉完全是两回事儿，千万不要弄混淆，婴儿奶粉不可能标注“固体饮料”。蛋白固体饮料中营养成分单一，而特殊医学用途配方奶粉，不仅含有蛋白质，还含有孩子成长所必须的维生素、矿物质等其他营养物质。

左主任强调，家长在养育孩子的过程中，一定要“慧”爱孩子，也就是多动脑筋多学习相关知识，用智慧去爱孩子，对自己的孩子负责，选择孩子用品不要盲目。例如，在选择特殊医学用途奶粉的时候，一定要注意查看产品是否是正规产品，包装上有没有注明“婴儿配方奶粉”，“特殊医学用途”等字样，还应根据产品包装上的注册号到相应网站上进行检索、查询，确保产品的安全性。一般情况下，大品牌的产品因监管比较严格，相对比较安全，家长在购买和使用的时候要合理选择。

另外，左主任还建议广大家长，对孩子的过敏问题要合理的重视，而不是过度焦虑。从添加辅食开始，宝宝们摄入的食物种类开始增多，要有适应的过程。辅食的品种和数量要从一种到多种，从少量到多量，由稀到稠，缓慢进行，不可操之过急。很多孩子在2岁以下的时候会出现牛奶蛋白过敏症状，及时调整饮食，只要不严重就不必过分焦虑，这些过敏症状大多会随着孩子慢慢长大逐渐消失，6岁以后大部分会渐渐恢复正常。

对于此次事件涉及到的患儿，左主任建议，不同的孩子存在个体差异，建议对患儿进行个体评估，根据每个孩子的不同情况尽快采取补救措施。