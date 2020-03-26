全国美容业公共管理服务总平台：全国美容业复工率达80%

3月26日，全国美容业公共管理服务总平台新闻中心在北京举行网上发布会。发布会上，全国美容业公共管理服务总平台新闻中心发言人、原国家食品药品监督管理总局宣传新闻司副司长申敬旺介绍了全国美容业抗击疫情、开展自救和复工复产的情况。总平台副主任曹伟主持会议，国务院发展研究中心流通研究室副主任漆云兰以及全国美妆日化行业科协、国颜美容企业管理中心、行业大型企业的负责人参加了会议。

申敬旺介绍，据各地的抽样数据显示，美容业复工率已经达到了80%，还有部分较大规模的工厂复产率达到了100%，及时地保障了市场的产品供给。

国务院发展研究中心流通研究室副主任漆云兰在发布会上表示，目前良好的复工复产情况，意味着美容业已经进入了全面的复苏通道。复工营业以后，希望政府部门能够及时出台相应提振信心、促进消费升级的政策措施，帮助美容业度过这次疫情带来的危机。

植物医生董事长解勇介绍，除湖北区域外，植物医生的3500多家店面营业复工率达到了96%。他分析说，由于春节放假和疫情期间工厂开工不足，甚至全面停产，化妆品门店全面恢复后，部分企业可能会面临产品库存不足的问题。植物医生根据公司销售大数据分析，在春节放假前预备了一批产品，并及时发放到各区域。位于广东顺德的植物医生工厂在2月就开始组织复产，目前复产率达100%。

据悉，日前商务部、发改委、卫健委联合印发了《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》，进一步明确在疫情低风险地区，美容业要全面复工营业。目前，全国各地的美容企业正在各地商务主管部门指导下有序开展复工复产。