奶粉怎么选？营养师给你温馨提示！

近日，有媒体报道湖南省郴州市永兴县爱婴坊母婴店将一款固体饮料冒充特医食品销售给牛奶过敏儿童，导致多名儿童出现佝偻病等症状，涉嫌消费欺诈。

为此，人民网·人民健康采访了中国国家游泳队营养师，注册营养师于良。于良为广大家长在宝宝奶粉选择问题上做出了建议和指导。

1、要不要给孩子喝婴儿配方奶粉？喝多久？

足月生产的婴儿，纯母乳喂养是第一选择，尽量坚持第一口食物是来自于母亲的乳汁，建议0-6个月的婴儿纯母乳喂养。如果遇到一些母亲无法进行哺乳等特殊情况，再选择婴幼儿配方奶粉。

母乳对新生儿来说是最适合的食物，不仅仅具有生长所需的营养成分，还有很多奶粉没有办法代替的成分，比如母乳中的活性成分，免疫球蛋白等等，这些都是奶粉所不能替代的。

纯母乳喂养6个月以后可以添加辅食，一般从含铁的米粉开始添加。建议在二段奶粉喝完以后，即一岁以上就可以喝纯牛奶了。对于很多宝宝在喝的三段的奶粉，由于添加了很多糖，不利于宝宝养成健康的饮食习惯。

2、奶粉买不好，会有什么严重后果？

婴儿奶粉在选购上没有那么复杂，我国有专门的婴儿配方奶粉的相关标准，只要满足标准所生产出来的婴幼儿配方奶粉才能称得上正品奶粉，正品奶粉分为两种，一种是国内生产的正品奶粉，一种是符合中国标准的进口奶粉。

还有一种属于海淘奶粉，海淘奶粉未必能够符合我国的标准。举个例子，牛奶奶粉中一个重要的营养物质叫做蛋白质，蛋白质有乳清蛋白和酪蛋白，在我国相应的标准里，乳清蛋白和酪蛋白的比例是6:4，但是很多西方国家的标准是5:5，所以相应来说我国的更好。

但是如果买到的是假冒伪劣的奶粉，再或者是冒充奶粉当成奶粉去销售的一些产品，会对孩子造成严重的危害。一方面是没有办法满足婴幼儿的生长发育所需，另一方面，有可能给孩子引起很多疾病，如果长时间给新生儿吃此类产品的话，会导致营养不良，甚至出现恶性的蛋白质缺乏导致的恶性的营养不良，对小孩子轻则影响生长发育的速度，严重可能引起死亡。

3、固体饮料、婴儿配方奶粉、特殊医学功能食品有什么区别？

首先，固体饮料，只是一种饮料，一种普通的食品，没有任何针对特殊人群的使用价值，国标数据显示固体饮料里所含的蛋白质、糖等主要营养素的要求，并没有婴儿配方奶粉那么高。

婴幼儿配方奶粉，对奶粉当中的营养成分不仅有非常严格的规定，还有更加严格的监管和管控。婴幼儿配方奶粉的主要营养成分，一直在模仿母乳的营养成分来满足孩子的需要。

特医食品是专门针对在医疗系统，尤其是在医院，针对于一些疾病患者来制定的产品，例如一些烧伤患者，临床营养不良患者，需要营养支持的，有出生缺陷，早产婴儿等需要特医食品支持的。

在特医食品里有婴幼儿配方的食品，是专门针对于非正常出生的婴幼儿提供的食品，这样的食品更能满足特殊的孩子的生理状况，满足他们的生长发育需求。

4、这次受影响的大头娃娃，有什么补救措施？

由于使用固体饮料，导致小朋友在生长发育过程中蛋白质严重缺乏，造成营养不良的情况，如果情况比较轻微，可以通过及时的营养干预，或者是补充相应营养物质可能有一些改观。

如果是针对于严重程度比较高的孩子，其实很难让他的营养状况回到正常人的状态，所以这种伤害是非常大的，很多时候是不可逆的。

建议本次事件中的孩子家长及时带领孩子到医院做营养筛查，根据医院临床营养医师或儿科医生的建议进行及时的干预。