健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏

日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。

根据不同媒体的公开报道，事件轮廓已十分清晰：永兴当地某母婴店谎称一款名为“倍氨敏”固体饮料为“特医奶粉”，将其卖给一部分对牛奶成分过敏的婴幼儿，致使孩子因营养不良患上佝偻病。目前，从国家到永兴的各级市场监管部门已明确将彻查此事并及时公布结果。

某些不良商家被“特医奶粉”背后的巨额利润蒙蔽了双眼，视食品安全法规于不顾，利用父母维护孩子身体健康的迫切心情，将固体饮料进行虚假宣传售卖，使本该百般呵护的“祖国花朵”反受荼毒，丧失了应有的良知，必将受到群众的唾骂。

特医食品是为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成。特医食品市场潜力大，有着广阔的发展空间。中国营养保健食品协会的统计数据显示，全球每年特医食品消费总额为560亿元至640亿元，市场规模正在以每年6%的速度递增。从价格上看，据媒体报道，目前我国市场上在售的“特医奶粉”，规格在400克左右的，零售价普遍在300元以上，相当于两罐同规格的普通奶粉。

面对市场刚需，某些不良商家被高额利润迷红了眼，抓住“商机”、铤而走险，将固体饮料当作“特医奶粉”进行虚假宣传，误导消费者购买，也就不足为奇。

同时，这些固体饮料酷似奶粉的外包装，也为不良商家欺诈消费者提供了可乘之机。如被曝光的“倍氨敏”“舒尔肽”“佳瑞宝”等，其共同特点都是外包装酷似婴幼儿奶粉，生产企业仅在包装不起眼处标明其为“固体饮料”。一些消费者缺乏相关辨识能力，很容易将之与普通婴幼儿奶粉混淆。同时，出于对药店、母婴店销售人员在专业水平上的信任，很多消费者也会先听听销售人员的建议，只要是对孩子好的，往往都会听之信之。

事件曝光后，涉事产品“倍氨敏”的生产方，湖南唯乐可健康产业有限公司在接受媒体采访时表示，因发现有门店客人投诉，已于2019年主动停产该产品并召回销毁，且已向有关部门备案。那目前仍在市场上销售的产品，究竟缘自何方？是商家为牟利故意囤货，还是企业为推卸责任故意说谎？这一谜团还有待相关部门调查后解开。

目前，郴州市市场监管局已明确表态，通过开展婴幼儿配方乳粉经营行为规范专项排查整治工作，进一步整治刮码贴标、标签标识不规范、虚假宣传等风险隐患，严厉打击违法行为，规范全市婴幼儿配方乳粉销售市场。

希望此次整顿行动能够真正落到实处，既能为消费者提供一个安全可靠的市场，也能对商家起到震慑作用，让他们深刻认识到，在婴幼儿奶粉这样的关键领域进行虚假售卖，不仅是“谋财”，更是在“害命”。为牟利而不择手段，最终面临的，将是沉重的法律代价。

孩子是祖国的未来，他们应该健康快乐地成长。在孩子的健康安全上“打主意”，是践踏最基本的社会底线，不应有丝毫纵容。如今，此次虚假售卖事件被曝光，可谓是再次敲响警钟。希望相关部门能建立责权分明的市场监督管理体制，加大对涉嫌虚假宣传和欺骗消费者行为的惩戒力度，彻底杜绝将固体饮料当作奶粉推销的恶性食品安全事件再度上演。