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专家谈对负面信息的应对：过度关注影响心理健康 五条建议缓解心理压力

2020年05月15日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月15日电 （李轶群）在今日国务院联防联控机制召开新闻发布会上，北京大学第六医院临床心理评估中心主任石川表示，疫情期间，关注疫情信息是一种很自然的反应，有利于我们保持一定的警惕，加强自我的防护，但选择性的关注负面信息，尤其是过分关注负面信息，是一种病态的表现。而老年人心理弹性下降，这种情况在他们身上反映最为突出。为此，他给出五点建议:

石川介绍，首先要对信息有基本的甄别能力，要不断地提高自己的科学素养，选择官方的报道和部分权威专家对疾病的讲解，不偏听偏信，更不要信谣传谣。

其次，要限制自己每天刷手机看疫情相关信息的时间，每天不要超过半个小时，学会注意力转移，把时间放在有建设性的活动中去。比如，工作、学习以及娱乐活动。

三是要做好个人防护，形成新的良好的卫生习惯，比如去公共场所佩戴口罩，勤洗手，不随地吐痰，使用公筷，关注自己的健康，为自己筑起一道健康的防线。

四是对于一些人由于过度担心而出现焦虑失眠等临床表现，可以学习使用权威机构推荐的一些放松稳定化的音视频，通过自我放松训练减轻压力。

五是如果负面情绪严重到影响日常的生活、工作和学习，通过以上的措施不能缓解，建议到精神心理专科门诊就诊，进行专业的心理治疗和药物治疗。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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