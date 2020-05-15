国家卫健委：下基层、下社区 建立网格化的心理援助队伍

人民网北京5月15日电 （李轶群）在今日国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，在疫情进入常态化防控后，心理健康服务工作很重要，要引导精神卫生专业机构下基层、下社区开展心理服务，建立网格化的心理援助工作队伍，提高基层开展心理疏导的水平和能力。目前重点做了四方面的工作：

贺青华介绍，第一，认真总结前期疫情防控过程中心理健康服务工作所取得的好经验、好做法，做好总结、梳理，为下一步工作提供指导。贺青华表示，心理卫生工作服务面广，涉及部门多，影响人群大，在这次防疫过程中，卫生健康、民政、教育、社会群团等有关部门在心理疏导、社会工作服务方面进行了积极的探索，取得了一些好经验、好做法，通过及时总结提炼，更好的指导疫情的常态化防控下的心理健康服务工作。

第二，重点关注老年人、儿童、孕产妇、残疾人、严重慢性病患者等重点人群、弱势群体。贺青华说，5月13日，联合国秘书长古特雷斯发布了新冠疫情与精神健康状况的简报，强调全球要关注这类重点人群的心理问题，所以，我们要及时为这类重点人群、弱势群体提供关爱帮扶，把我们的日常生活保障服务与心理健康服务结合起来，提高他们的健康福祉。

第三，以社区为主阵地，建立心理疏导和社会工作服务网络，引导精神卫生专业机构下基层、下社区开展心理服务，建立网格化的心理援助工作队伍，提高基层开展心理疏导的水平和能力。

第四，加强心理健康科普宣传。利用现代化的科技手段、信息技术、5G技术、网络平台，广泛开展科普宣传，不断提高公众的心理健康素养和心理健康水平。