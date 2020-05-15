国家卫健委：全国现有确诊病例降至100例以下

人民网北京5月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就常态化疫情防控下的心理健康服务有关情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立通报疫情情况并表示，本土现有确诊病例连续3天上升，要有针对性地加强重点地区、重点场所防控，进一步排查漏洞。

宋树立介绍，5月14日0时—24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例4例，均为吉林本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者509人，重症病例增加2例。

境外输入情况：现有确诊病例46例，其中重症病例3例；现有疑似病例4例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1646例，无死亡病例。

截至5月14日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例91例，其中重症病例11例；累计治愈出院病例78209例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82933例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者738691人，尚在医学观察的密切接触者5211人。

新增无症状感染者11例，其中境外输入2例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察104例，其中来自境外输入3例；尚在医学观察无症状感染者619例，其中境外输入35例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1536例。其中，香港特别行政区1051例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

“5月14日，全国现有确诊病例降至100例以下，但本土现有确诊病例连续3天上升。”宋树立表示，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，要有针对性地加强重点地区、重点场所防控，进一步排查漏洞，落细落实防控要求，确保疫情不出现反弹。