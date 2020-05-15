环球人物护士节直播连麦，为抗疫护士圆梦

5月12日，是一年一度的护士节，今年又恰逢南丁格尔诞辰200周年。在全国团结一心抗击疫情取得决定性成果的大背景下，环球人物新媒体中心在人民日报中央厨房举行了“你好战疫天使”护士节公益直播活动，连线奋战在抗疫一线的护士，听她们讲述感人的抗疫故事、传递积极的南丁格尔精神，同时帮助她们实现心愿，与喜爱的演艺界嘉宾一对一连麦。

本次活动由湖北籍主持人陈铭主持，共邀请了5位深入抗疫一线的护士与演艺界嘉宾连麦，他们分别是：2008年参与地震救灾、2020年驰援湖北武汉的中国科学技术大学附属第一医院护士刘颖，连线四川籍演员杨迪；身处湖北省新冠肺炎重症患者收治医院的宜昌市第三人民医院护士方格格，连线音乐剧演员阿云嘎；支援雷神山医院护理救治工作的大连医科大学附属第二医院护士柳雯悦，连线演员王耀庆；在讲述抗疫故事的书籍《出征》中担任封面人物的北京积水潭医院护士张丹，连线演员、歌手娄艺潇；因一句“最美的不是武汉的樱花，而是武汉人民感恩的心”刷屏网络的吉林大学第二医院护士王嘉琪，连线国际钢琴大师郎朗。

当晚，5位参与连麦的嘉宾用最真诚的方式向护理工作者表达了感谢与敬意，直播间也因此记录下许多暖心瞬间：杨迪真诚感谢刘颖曾经对震后家乡的救治帮助，并为她贴心准备了一份小礼物；阿云嘎现场饱含深情清唱《感谢》，还与方格格定下2020年首场音乐会之约；王耀庆向柳雯悦学习让她印象最深刻的武汉话；娄艺潇表达了扮演护士的期望，并约定有机会和张丹一起工作，体验护士生活；郎朗情之所至，即兴为王嘉琪演奏自己最爱的《拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲》……

本次活动全网覆盖破亿，话题阅读超4000万，传递了满满正能量！