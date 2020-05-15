注意补充水里的营养 科学补水有益于健康

对于人类来说，水的重要性是毋庸置疑的。人体内水分大约占体重的70%,其中脑髓含水量为75%，血液含水量为83%，肌肉含水量为76%，连最坚硬的骨胳里都含有22%的水分！如果没有水,食物中的养料就不能被吸收,废物也不能排出体外,就连药物都不能在身体里发挥作用。

水不仅是人体物质代谢的载体，还有维持体液正常渗透压及电解质平衡、调节体温、润滑等作用。

矿物质是水的灵魂

人们都被教育要“多喝水”，但要喝什么样的水才是对人体有益呢？据有关水与生命质量认知调查报告显示，65.9%的人渴了才喝水，17.5%的人只喝饮料，喝水比较随意的人占11.6%。可见，部分人对如何科学饮水还不够了解，存在饮水量不足、饮水观念不科学等问题。在2019年营养科学大会上，多位来自世界各地的专家一致强调，人们不仅要喝够水，更要喝对水，只有正确的喝水才能充分地发挥水在我们体内的作用。

经科学测定，人体血液中所需的各种化学元素都需要从水中摄取，特别是矿物质。在营养学上矿物质的地位并不亚于维生素，它的缺失会导致各种疾病的发生，而天然的矿泉水是溶解了地壳中的矿物元素，富含人体所必需的微量元素和矿物质等。常饮矿泉水能弥补钙不足，另外矿泉水里还含硅锶、偏硅酸等有益元素。硅是人的骨骼组成元素，偏硅酸有软化血管的作用，常饮偏硅酸高的矿泉水，可促进人的骨骼生长发育。所以，水里的矿物质才是我们是否喝对水的关键。

饮用过度过滤的水也有隐患

很多人出于对饮用水安全的考虑，只喝纯净水、蒸馏水，还有很多人在家中安装了净水器，对自来水进行深度处理甚至彻底处理的现象十分普遍。这样做虽然在一定程度进行了二次净化，但是同时也可能失去了从饮用水中获取矿物质的途径。《生命时报》在采访中国营养学会副理事长、北京大学公共卫生学院教授马冠生时，他表示维护人体健康的营养素有40多种，主要来自于日常所吃的各种食物，饮用水提供的矿物元素对总体膳食摄入贡献率占到1%~20%。例如，对于钙、镁元素，饮用水可提供多达所需要的每日总摄入量的20%，而对于其他大部分元素，饮用水贡献了总摄入量5%以下。

德国柏林自由大学生化学教授、美国营养学会会员福曼提出：“纯净水非但不含矿物元素，反而会带走人体内原有的营养物质。”所以只喝过度过滤的纯净水存有一定健康风险，因为过度过滤的纯净水中已经没有了人体每天必须摄入的营养元素。人类与所处的水文地球化学环境基本上是适应的，水是自然环境中最活跃的物质，天然水的物理性质和化学成分是环境中的气候、地形地貌、水文、地质、土壤、植被等多种因素的综合反映。真正优质的矿泉水才是人类饮水的理想选择。而长期饮用某些纯净水、“太空水”、蒸馏水等会造成体内有用物质的损失，对身体是无益的。

科学补水才真的有益于健康

根据相关居民营养素膳食参考摄入量的建议，居民每日应饮水1.5~1.7升，以保证人体健康的生理所需。其实每天我们吃的食物中已含有大量的水分，比如蔬菜中90%是水分，水果中80%是水分，肉类和鱼也含有70%的水分，扣除这些，我们一天喝1500毫升的水就足够了。

在水的选择方面，我们应多饮用白开水、矿泉水为最佳，它们不仅热量低，还含有维生素C、E，矿物质等，补水的同时还能给健康带来更多好处。通常，我们每天夜间经呼吸和皮肤蒸发要损失掉300~400毫升水。因此，应该每天醒来就先喝上一大杯水，不仅可以补充因身体代谢失去的水分、洗涤已排空的肠胃，还可以有效稀释血液，降低血黏稠度。在日常的水分补充中我们也要养成主动饮水的习惯，遵循“少量多次，小口慢饮”的原则。

本报综合