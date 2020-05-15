疫情后恢复运动要循序渐进 人人都需要一张“运动处方”

当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，社会生产生活秩序进一步恢复，在长时间的居家隔离后，运动受到越来越多人的关注。5月9日，上海复旦大学运动医学研究所所长、中华医学会运动医疗分会主委，上海市政府参事陈世益教授做客“复星健康+”名医直播间，介绍了疫情过后如何逐步恢复运动，如何预防运动损伤以及运动处方是怎样辅助治疗的。

戴口罩运动不可取 运动恢复要循序渐进

受疫情管控影响，大多数人都长时间处于居家隔离的状态，对于恢复运动，陈世益表示，居家期间运动量减少了，心肺功能会下降，如果开始就进行高强度的运动会造成一些伤害，也会增加心血管方面的负担，应该遵循循序渐进的过程，从较低强度逐渐进展到中等、高等强度，逐渐增加运动量。针对居家锻炼以及工作繁忙的人群，陈世益现场演示了风靡全球的每天三分钟“321健身法”，通过针对上半身体能、下半身体能和核心控制能力的高强度间歇性训练（high-intensity interval training，HIIT），这种高强度运动和低强度运动交替的锻炼方式既提高了机体代谢功能，又增加了脂肪的消耗，从而达到提高心肺、燃脂塑形的效果。

对于逐步恢复的中小学生体育课，陈世益表示，大部分的运动需要氧气充足的支持，口罩会阻挡呼吸道氧气的增加，尤其是孩子的心肺功能没有完全发育好，容易造成呼吸疲劳，出现大脑供氧不足的情况，可能会造成休克，严重会导致猝死，建议运动时不要佩戴口罩，并选择在空旷的场地运动，远离人群聚集的地方。

运动是把“双刃剑” 运动处方需因人而异

陈世益提出，运动是把“双刃剑”，运动对心肺功能、肌肉骨骼的强壮有一定的帮助，但是也对体能消耗以及某一器官过度使用会造成器官的过度使用性的损伤。因此在锻炼的时候，应避免单纯某一个姿势动作，遵守运动的规则，不要造成恶意的损伤。

现在大多数医生都会叮嘱病人多做运动，但是具体的运动内容和运动强度患者自己难以把握，通过运动处方，可以挑选出适合病人的运动，对疾病采取治疗，对普通人起到增强体质，预防疾病的效果。陈世益表示，运动处方可以针对每个人开出不同的预防或是指导的方子，以处方的形式，将运动的一些要素组成一个处方，里面包括了品种、剂量、强度、时间以及注意事项等等。运动处方具有个性化的特点，适合不同年龄的人群，特别是有慢性疾病的人群，有高血压、高血脂、冠心病等慢性病、呼吸系统疾病，类似哮喘以及代谢内分泌系统疾病，比如肥胖、糖尿病都可以通过运动处方进行治疗。

“运动处方其实是一个个性化的、复杂的治疗方案。”陈世益介绍，“我们感冒时去医院开处方，医生会根据不同症状开药并说明用药剂量、强度、时间以及注意事项等。运动处方与此类似，以处方的形式，将运动的一些要素——包括运动种类、频率、强度、时间以及注意事项等等，开成处方给有病的人或者是没有病的人，有病的人可以起到治病作用，没有病的人可以起到增强体质，预防疾病的作用。所以运动处方的目的是：有病治病，无病防病。”

至于运动处方可由哪些人开具，陈世益表示，运动处方需要由运动医学医生，或者有运动处方资质的运动生理师或者是经过专门培训的运动康复师开具。

百场公益直播 “复星健康+”打造私人家庭医生服务

此次陈世益教授做客的名医直播间，是“复星健康+”近百场公益直播活动中的一场。

“复星健康+”是一款以家庭为中心的在线医疗健康平台，它通过整合国内及全球医疗资源，汇聚数万名医生，为广大家庭提供在线问诊、名医直播、私人家庭医生（HMO）产品等医疗健康线上服务。“复星健康+”依托复星医疗集团，联合线下成员及合作医疗机构的医生注册成为平台医生，快速建立起覆盖慢性病、常见病的30多个科室，各家医院明星科室及优秀专家资源实时在线问诊。疫情期间，复星健康+联合“人民好医生”客户端推出多城市新冠核酸检测在线预约服务，用线上预约的方式帮助复工复学、商务出行等跨城出行人员将基于核酸检测的健康确认过程压缩到一天以内。

近期，复星邀请了近百位名医专家在“复星健康+”直播，围绕大众普遍关心的健康需求，组织了近百场公益直播活动，为大众提供最新、最权威的健康知识，努力搭建一个便捷的医患交流和问诊平台。