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沈阳严防新冠肺炎疫情扩散隔离7500多人

2020年05月15日08:54 来源：新华网

记者14日从沈阳市政府新闻发布会了解到，吉林省舒兰市聚集性疫情跨省波及沈阳后，沈阳确诊病例已增至3例。沈阳迅速启动应急预案，对密切接触者以及吉林市来沈人员等相关风险人群，进行全面排查，织密防控网。目前已隔离观察7500多人并开展核酸检测。同时中止初一、初二年级，高一、高二年级，中职学校部分年级的复课计划，返校时间再度向后推迟，严禁擅自开学。

沈阳市疾控中心主任孙百军介绍，舒兰聚集性关联病例郝某某10日在沈阳确诊后，其同寝室工友孙某某、在单位吸烟室与其接触过的工友吕某某，也先后确诊。

这是沈阳连续89天无本土新增确诊病例和新增疑似病例的情况下，出现的新动向。沈阳立即采取对策，严防疫情扩散传播。卫健、疾控、民政以及3例确诊病例所在单位等有关方面，对确诊病例的密切接触者、间接接触者迅速展开流行病学调查，对吉林市来沈人员展开拉网式排查和分类管理。

目前，已对密切接触者和间接接触者1093人进行了集中或居家隔离观察，对其他风险人群6434人实施了集中或居家隔离观察。沈阳13日发布通告，要求对4月22日以来吉林市来沈人员改为一律集中隔离21天，并开展3次核酸检测。

记者了解到，3例确诊病例出现后，沈阳已完成核酸检测5600多人，检测结果均为阴性。其他风险人群仍在进行检测中。

沈阳进一步落细落实常态化疫情防控。医疗机构严管发热门诊和发热人员，对到发热门诊就诊的患者进行1次核酸检测，严格执行标准化防护和“一人一诊室”“一患一陪护”制度；进一步加强校园防控，实行封闭管理，织密社区防控网。（记者石庆伟、于也童）

(责编：许心怡、崔元苑)


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