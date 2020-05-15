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眼科急症如何处理？

2020年05月15日08:50 来源：海南日报

　　 原发性急性闭角型青光眼急性发作

　　 诱因：患者劳累，情绪激动，生气，在暗环境下。

　　 症状：1.虹视（看灯光有彩色光环），视力明显下降，或仅存光感。

　　 2.剧烈眼痛、同侧偏头痛，甚至伴随恶心、呕吐等症状。

　　 判断：1. 患者或者家属可用手指交替按压眼球，根据眼球的硬度判断眼压；

　　 2. 可借助手电光观察患者的眼睛，可看到患者眼球结膜水肿充血，甚至眼睑肿胀。角膜颜色发灰（因为角膜水肿呈雾状混浊）。瞳孔扩大，多呈竖椭圆形或偏向一侧，对光反射消失。

　　 应与其他疾病鉴别，避免误诊：很多患者以为高血压，胃肠道疾患，上火了，到急诊科就诊，按照内科疾病治疗，耽误治疗。

　　 紧急处理：家属应安抚患者，保持镇静；让患者平躺；眼科急诊就医。

　　 眼化学伤和热烧伤

　　 诱因：不慎被化学液体、气体及化学粉尘溅如眼内。

　　 可能致伤物：

　　 化学液体，如强酸（硫酸、盐酸及其他酸类）强碱（氢氧化钠、氢氧化钾、氨水，硫化碱溶液等）。

　　 化学气体，如：硫化氢、氨气等。

　　 化学粉尘，如：燃料、化肥、石灰等。

　　 症状：眼部刺激症状，如眼红、眼痛、灼热感或异物感、流泪、眼睑痉挛、睁眼困难等。

　　 判断：接触化学物质后出现眼部刺激症状。眼睑、睫毛及眼内可见化学物质的残留物以及灼伤的皮肤、黑痂等。

　　 紧急处理：一旦接触化学物质后，应立即就地冲洗眼睛，最好将头浸入水中，睁眼、摇头，充分冲洗，水源以自来水为宜，只要水质清、水量足，任何清水都可以用。冲洗愈彻底愈好，一般需要冲洗30分钟，经过冲洗后立即转交眼科医师处理。

　　 电光性眼炎

　　 诱因：紫外线接触史，如：电焊（电焊工为多见）、高原、雪地及水面反光。

　　 潜伏期：3~8小时。

　　 症状：有强烈的异物感，刺痛、畏光及眼睑痉挛。

　　 判断：在眼睛接触紫外线照射2~12小时后，患者感觉眼痛、怕光、眼睛难于睁开、眼痛犹如许多沙粒进入眼睛一样，视物模糊。眼睑皮肤充血、眼睛红。

　　 紧急处理：患者需及时到医院给眼科医师处理，并做好预防，电焊工人操作时一定要戴上防护面罩或眼镜。此外，高原、雪地或沙漠日光反射后的紫外线也可使人发生电光性眼炎，需戴上防护眼镜。

　　 眼睛进异物

　　 诱因：蚊虫、沙尘、洗发水、铁屑等异物进入眼睛。

　　 症状：疼痛、流泪、异物感、睁不开眼的症状等。

　　 判断：自觉眼内明显的异物感，闭眼时感觉异物摩擦眼睛，身边人可见异物并告知。

　　 紧急处理：异物入眼后千万不要揉眼睛，因为揉眼睛可能会擦伤角膜，甚至将异物往角膜深处嵌入，加重损伤，导致视力下降甚至失明。首先轻轻将上睑皮向前拉起，上眼皮和眼球之间有一空隙，让泪水向外流出冲刷异物，有时几秒钟可将异物冲出，一次不行可多做几次（忌揉眼睛）。其次，如果异物不能冲出，可让家人或朋友把眼皮翻开，用棉签或干净的手帕蘸点冷开水轻轻将黏附在眼皮内面的异物清除（忌慌乱转动眼球，以免异物对眼睛造成进一步损害），最后如果找不到异物，用手电筒照，异物嵌在黑眼珠，应立即到医院眼科处理。

(责编：许心怡、崔元苑)


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