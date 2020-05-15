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小肚腩大问题

王红蕊

2020年05月15日08:50 来源：人民网－人民日报海外版

经过了前一段时间的“加强版假期”后，除了年龄，增长最快的就数腰围了。更有甚者，四肢一点肉都没增，但唯独小肚子像“吹了气”似地长。肥胖是人体内脂肪积聚过多所致的现象。肥胖不仅影响形体美，而且给生活带来不便，更重要是容易引起多种并发症，加速衰老导致疾病。比起在腹部、大腿、臀部及小腿的皮下脂肪，内脏脂肪过多导致各种慢性疾病的危险更高。迄今为止，向心性肥胖是医疗人员用来衡量慢性疾病发病率的重要指标。各个年龄段的男性和更年期之后的女性更容易形成向心性肥胖，体型会变得像一个苹果。各种健康问题接踵而至，患病的风险也开始增加。这意味着，小肚腩背后可能隐藏着不少健康问题。只要腰围粗上一点点，就可能增加患病风险。

中医认为，肥胖是一种本虚标实、虚实兼杂的病证，其“实”以水湿内停、痰瘀互结为主；其“虚”以气虚阳亏为主。无论是水湿还是痰瘀，都为阴寒之性，需要阳的温化、气的推动，才能清除出体外。气虚则推动乏力，阳亏则温化无权，致使水湿痰瘀堆积体内，形成肥胖。

从中医理论来说，腹部肥胖还与脾虚有关。《黄帝内经》把这类肥胖人群叫膏人，有“纵腹垂腴，皮缓，肉不坚”的特点，意思是说弛纵的腹部，下垂的肉，肚皮很松弛，肚皮里的肉不坚硬。在脏腑之中，脾主要负责运化水湿，当脾气虚弱，水湿不能被及时运化而出现内停。而停滞的湿是一种弥散状态的邪气，瘀积久了就会凝聚形成相对粘稠的病理的邪气，中医上叫做痰，痰和湿聚在体内之后会形成痰湿蕴结的肚腩。肥人多痰湿，也是因为这个原因。

《说文解字》上说：“脾主信藏志，信生于土。”“脾主信”是说脾发挥功能是有节律的。规律的运动和饮食是健脾利湿的主要方法。

一般来说，有效减肚腩的运动有以下几种。

首先是饮食有节。一日三餐时间规律，饮食有度，不暴饮暴食，用坚果和种子类食物代替猪油、牛油等动物性食材，是减少腹部肥肉的明智选择。常喝减腹茶饮方：生白术5克、陈皮5克、茯苓5克、泽泻5克、大腹皮5克，水煮15—20分钟代茶饮即可。

其次是“动则生阳”。肌肉运动中可以产生大量的热量，可以温煦脾阳，所以脾阳虚的人，可以适当锻炼。每天快步走：快步走或快慢交替走，每天45—60分钟，一方面可以减掉腹部脂肪，另一方面不至于让人运动过度。中强度有氧运动：虽然不建议运动过度，但是运动还是需要一定强度。比如说，多做跑步、单车、游泳等运动。

还有一种方法就是敲打带脉。肚子所在的位置为带脉与足六经的交汇处，就如同大街上的十字路口。如果路口经络不通，局部形成积水点、垃圾排不出去就会形成肥胖。通过敲打可以把积水点打通，排走垃圾。其方法是从肚脐前面横腰一周，一直到腰椎中间，敲打一周，力道要大一点，有微微的疼或者胀的感觉是最好的，每次敲打30分钟左右。对于没达到胖的程度，但是吃完饭容易胃胀、肚子胀的人，吃完饭半小时敲打带脉能消食健胃。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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